Милонов призвал перестать толерантно относиться к тем, кто дерется на улице

Москва, 7 октября. Пассажир московского метро серьезно пострадал, заступившись за девушку. Его при свидетелях жестоко избили трое дагестанцев. В отношении них сначала было возбуждено дело у хулиганстве. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал свое мнение по поводу того, как надо наказывать виновных.

Парламентарий предложил разграничивать такие вещи, как драка двух человек с побоями и общественно опасное деяние, которое совершили агрессоры в метро. Милонов отметил, что выходка дагестанцев могла привести к летальным последствиям. Он возмутился тем, что к таким «хулиганам» относятся мягко.

«Этих людей нужно стирать из нашей жизни и подобного рода поведение должно расцениваться, как беспорядки, поскольку отдельные дебилы, которые считают, что нехватка их мозгов должна быть компенсирована амплитудой махания руками. Они должны знать, что общество более не намерено мягко к ним относиться», — заявил Милонов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Отдельно депутат обратил внимание на частые случаи, когда к девушкам пристают мигранты. По его мнению, заступника не должны привлекать к ответственности за начало драки с агрессивными мигрантами.

«Здесь тоже важно понять, если человек заступился за кого-то, он должен избегать ответственности, даже если он ему башку сломал, потому что к девушкам приставать нельзя, никаким уродам, особенно гастарбайтерам», — выразил мнение депутат.

Милонов отметил, что не надо заниматься перевоспитанием провинившихся. В качестве наказания их необходимо отправить на тяжелые исправительные работы, а потом навсегда выдворить из России.