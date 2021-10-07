Сахалинский зоопарк подарил льву и пуме лежаки с подогревом

Южно-Сахалинск, 7 октября. Зоопарк завершил ремонтные работы в вольерах хищных животных и заготовил растительные корма для травоядных подопечных.

Ведущий инженер сахалинского зооботанического парка Антон Романюк рассказал, что они подключили новую котельную, благодаря которой им удалось обеспечить теплом помещения для животных, ветеринарную клинику и здание администрации. Теперь волки и бурый медведь смогут укрыться в обновленных зимних «квартирах», а лев и пума получили новые лежаки с подогревом.

Заведующая сектором материально-технического снабжения Галина Гир сообщила, что они заготовили более 27 тонн сена и более 3,5 тыс. штук зеленых веников березы и ивы для травоядных животных. Специалисты учреждения уделяют рациону своих подопечных пристальное внимание. Ветеринары вскоре проведут для питомцев дегельминтизацию и витаминизацию.

Сотрудники столичного Центра передержки диких животных ранее рассказали, что за девять месяцев 2021 года они помогли более 100 животным, передавало издание РИАМО. Часть из них передали в местные зоопарки.