Baijiahao: Москва заставит Вашингтон пожалеть о создании альянса AUKUS

Пекин, 7 октября. США рискуют поплатиться за создание военного альянса AUKUS, в который вошли Австралия и Великобритания. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия создали военный альянс AUKUS, главной целью которого провозглашается «защита собственных интересов в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом США планируют передать Канберре технологии создания атомных подводных лодок, которые будут построены на австралийских верфях, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики выразили уверенность, что новое объединение направленно против России и Китая, а также представляет серьезную угрозу для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Соединенные Штаты сильно рискуют. Не исключено, что им придется самим вкусить горькие плоды AUKUS и новой холодной войны, которую они разжигают», — говорится в публикации.

Эксперты напомнили, что Россия также обладает передовыми технологиями в сфере создания атомных подводных лодок, однако Москва не использует это преимущество для разжигания новой гонки вооружения. При этом российская сторона может передать сови наработки партнерам, что станет настоящей ловушкой для Вашингтона, так как к противостоянию с США подключится огромное количество стран.

Ранее министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что США планируют построить новые военные базы в южных регионах страны. По его словам, в настоящее время Канберра и Вашингтон обсуждают вопрос о размещении военных объектов США на постоянной основе.