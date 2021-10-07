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Саудовская коалиция перехватила хуситский беспилотник у аэропорта Абха
Весь мир
Саудовская коалиция перехватила хуситский беспилотник у аэропорта Абха
wikipedia.org  /  Hersom / Public Domain

Силы, возглавляемые Саудовской Аравией, смогли перехватить беспилотник, нацеленный на международный аэропорт Абха, который располагается в одноименном городе королевства. В Эр-Рияде ответственность за нападение возложили на йеменских хуситов.

Обломки, упавшие на территорию воздушной гавани после ликвидации БПЛА, стали причиной ранения нескольких человек. Все пострадавшие оказались сотрудниками аэропорта.

«Попытка хуситов нанести удар по гражданским лицам в аэропорту Абха — военное преступление», — заявили в четверг представители коалиции.

При этом сообщается, что саудовской армией были приняты меры по нейтрализации угрозы: точка запуска беспилотников была уничтожена.

Предполагается, что атака повстанцев стала ответом на действия коалиции в Йемене: накануне ВВС королевства уничтожили три нагруженные взрывчаткой лодки в Ходейде, а также перехватили еще два БПЛА в провинции Аль-Джауф.

В йеменской войне Саудовская Аравия поддерживает силы президента Мансура Хади, которые располагаются преимущественно в южной части страны. Хуситы из движения «Ансар Аллах» открыто выступили против правительства в 2014 году. Причиной для восстания стали притеснения шиитского населения на религиозной почве, поддерживаемые властями.

Вмешательство Эр-Рияда в гражданскую войну, начавшееся в 2015 году, сделало его одной из сторон конфликта, из-за чего саудовские города регулярно становятся целью атак повстанцев. Сейчас регион переживает очередное обострение: враждующие силы ведут борьбу за контроль над богатой нефтью провинцией Мариб.

Продолжающееся противостояние уже стало причиной одного из самых тяжелых в истории гуманитарных кризисов, с которым столкнулись простые йеменцы. Кроме этого, недавно общественные деятели региона указали на то, что сейчас в южных районах страны складывается крайне неблагоприятная обстановка в вопросах соблюдения прав человека. В нарушениях обвиняют как правительство Хади и его союзников, так и другую сторону.

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саудовская аравия йемен хуситы
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