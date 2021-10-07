Таксисты, пешеходы-нарушители и устаревшие ПДД: в чем причина смертей на дорогах в России

Снижение смертности на российских дорогах — одна из главных проблем нашей страны. Только в 2020 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло свыше 16 тыс. человек, еще 183 тыс. получило ранения. В минувшем году увеличилось количество погибших в авариях с участием такси. Также растет количество жертв ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, в ходе которого обсуждалась реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Глава МВД РФ открыто заявил, что реакция на рост количества ДТП со смертельным исходом запаздывает.

«Уважаемые коллеги, речь идет о жизни и здоровье наших граждан! На этом фоне реагируем неоправданно долго», — процитировал министра портал «МВД медиа».

Можно ли добиться нулевой смертности на российских дорогах? Почему не удается взять под контроль таксистов и компании-агрегаторы? По тротуару или дороге: где должны ездить электросамокаты? Как приучить к соблюдению ПДД пешеходов? На эти и другие вопросы ответил руководитель петербургского отделения межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Почему не отменяют гандикап

Очень большая часть аварий на дорогах происходит из-за несоблюдения скоростного режима. В России сейчас действует допустимый порог превышения скоростного режима, так называемый гандикап, в 20 км/ч. То есть когда водитель видит знак в 60 км/ч, то не раздумывая едет все 80, не опасаясь быть оштрафованным. Уже не единожды проскальзывала информация об отмене этого порога, но с мертвой точки тема так и не сдвинулась. Автоэксперты объясняют это тем, что из-за отмены гандикапа придется менять дорожные знаки с указанием скорости по всей России, а удовольствие это весьма недешевое. Однако Алексей Цивилев уверен, что причина несколько иная.

«Конечно, это одна из причин. Получается, у нас ежегодно более 200 человек погибает, а мы не в силах поменять знаки. И ведь это не самая большая статья расходов, потому как знаки — это расходный материал, который подлежит плановой замене, у них есть определенный износ. Это все словоблудие, если отобьем дорожные знаки, то придумают другую причину. Просто есть серьезное автомобильное лобби, они не хотят снижать скорость, они не хотят никого пускать на дороги. И по факту сейчас сложилась ситуация, что в Российской Федерации в приоритете личный автотранспорт. Хотя во всех развитых странах мира все подстраивается под общественный транспорт», — сказал он.

При этом если в ближайшие три-четыре года эта тенденция не развернется на 180 градусов, то тот же Петербург задохнется в потоке личных автомобилей, уверен Цивилев. Но для этого, помимо изменения ПДД, надо менять и подход к развитию городского общественного транспорта.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Когда узаконят «самокатчиков»

Несчастные случаи с участием электросамокатов тоже все чаще начинают пополнять печальную статистику погибших и пострадавших. Причем из-за того, что до сих пор в ПДД не прописаны четкие правила для владельцев и арендаторов электросамокатов, страдают как сами самокатчики, так и водители с пешеходами. Как объяснил Цивилев, баталии вокруг электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до сих пор не вылились в какие-то конкретные правила потому, что делиться с ними дорогой никто не хочет.

«Мы года формулируем правила по электросамокатам. И каждый раз придумывают новую причину, чтобы их не вводить. А на самом деле — никто не хочет делиться дорогой. Основная проблема — их нужно куда-то деть. Они по своей конструкции и безопасности не могут быть на дороге в потоке машин и в то же время представляют угрозу для пешеходов на тротуаре. Выделенной полосы нет», — сказал депутат петербургского ЗакСа.

Цивилев признался, что в нынешних условиях он выступает, скорее, за запрет электросамокатов, несмотря на то что это может привести к социальному недовольству.

«Я за запрет до того, пока мы не сделаем отдельную полосу. Но в Петербурге уже сформировалось серьезное лобби из 5-6 компаний-прокатчиков», — поделился он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как найти управу на таксистов

На данный момент такси — один из факторов, ухудшающих дорожное движение. Чтобы понять это, по словам Цивилева, достаточно посмотреть, как водители такси ведут себя в потоке машин: подрезают, превышают скорость, создают аварийные ситуации. Для преломления ситуации необходимо разработать какие-то особые правила для такси, а также внести изменения в федеральное и региональное законодательство, убежден Цивилев.

«В такси сейчас работают все кому не лень. И пока контроль за соблюдением закона, касающегося водителей такси с иностранным гражданством, я видел в виде единичных рейдов ГИБДД, но этого явно недостаточно. Рычагов давления на агрегаторов сейчас очень мало. Поскольку речь идет об очень крупных корпорациях, которые говорят с позиции силы. Из-за того, что четыре года назад, когда эти компании заходили на рынок, для них не было введено никаких ограничений, сейчас у нас не осталось альтернативы — разорились все наши старейшие таксопарки», — объяснил Цивилев.

По его словам, в старых автопарках как раз-таки были базы, ремонтные мастерские, они проверяли водителей на алкоголь перед выходом на маршрут и по завершении работы, а также следили, чтобы водители не работали по 20 часов подряд. Понятно, что услуги таких компаний не могли конкурировать с агрегаторами, которые таких статей расхода не имели. После разорения местных таксопарков агрегаторы стали фактически монополистами рынка, и теперь их цены выглядят уже не столь привлекательно. Получилась «банальная коммерческая история», отметил Цивилев. При этом как только начинаются проблемы, агрегаторы отмахиваются лишь тем, что они интернет-компания, которая предоставляет информационные услуги для связи с водителем. Хотя, по мнению Цивилева, именно агрегатор с точки зрения закона должен считаться такси.

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Пешеход всегда прав?

Пешеходы тоже являются участниками дорожного движения, и именно они чаще всего страдают в ДТП. Причем часть из них просто потому, что игнорирует правила дорожного движения. И заставить соблюдать их можно только под угрозой реальных штрафов, считает спикер.

«Должна быть неотвратимость наказания, уважение к закону должно исходить от всех: и от автомобилистов, и от пешеходов. На самом деле, человек, который перебегает дорогу на красный свет, думая, что машин нет, может реально не успеть это сделать. Сейчас система организации дорожного движения довольно хитрая. Тебе может казаться, что никто не едет, а на самом деле светофор пропускает машины сбоку, которые ты не видишь. Человек оказывается в ловушке. И такого человека лучше оштрафовать», — пояснил свою позицию Цивилев.

К сожалению, по его словам, государство только с помощью штрафа может объяснить нарушителям, что они неправы. Но есть проблема: в момент выписки штрафа у пешехода-нарушителя должен быть при себе паспорт. Если его нет, то приходится вызывать наряд, ехать в отдел и там оформлять нарушителя. На это тратится слишком много ресурсов и времени, что неэффективно. Ситуацию может спасти только развитие сети камер с системой распознавания лиц и автоматическим приходом штрафа, убежден Цивилев.