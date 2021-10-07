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Европарламент принял резолюцию с требованием ввести новые санкции против Белоруссии
Политика
Европарламент принял резолюцию с требованием ввести новые санкции против Белоруссии
wikipedia.org  /  Spokesperson unit of the President of Israel / CC BY-SA 3.0

Брюссель, 7 октября. Депутаты Европарламента (ЕП) потребовали ввести новые санкции против Белоруссии. Они приняли соответствующую резолюцию.

ЕП считает, что Евросоюз должен разработать стратегический подход к введению ограничительных мер против официального Минска. Депутаты требуют «более решительного подхода к санкциям», заявляя о «нарушении прав человека» в Белоруссии.

Европарламент предложил распространить ограничительные меры на металлургическую, химическую и деревообрабатывающую отрасли. Также санкции должны коснуться государственных банков и таких ключевых компаний, как «Белтелеком» и «Беларуськалий».

Также евродепутаты хотят усилить давление на Россию, если она будет поддерживать Минск. В резолюции говорится, что «Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении РФ».

Ранее читатели Wirtualna Polska заявили, что Европарламент не может бороться с наплывом мигрантов. Речь идет о ситуации на белорусско-польской границе.

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