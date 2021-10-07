Минэнерго ЦАР построит гибридную солнечную электростанцию в городе Берберати

Банги, 7 октября. В расположенном на юго-западе Центральноафриканской Республики городе Берберати начато строительство гибридной солнечной электростанции, сообщает издание Ndjoni Sango со ссылкой на заявление министра по развитию энергетики и водных ресурсов Артура Бертрана Пири.

По данным чиновника, работы по возведению объекта в префектуре Мамбере-Кадеи начались после подписания контракта с малийской компанией Builders Diawara Solar в августе 2020 года на сумму более миллиарда франков КФА (127 миллионов рублей). Инженеры утверждают, что завершат модернизацию сектора за восемь месяцев.

«Строительство является частью совместного проекта правительства и Всемирного банка по улучшению водо- и электроснабжения (PASEEL) страны. Население давно нуждается в постоянном и бесперебойном доступе к энергии», — сообщил министр Пири.

Для реализации этих же целей 7 апреля 2021 года власти заключили еще один контракт с датской компанией SJGH на сумму более миллиарда долларов. Подрядчик обязуется возвести несколько дизельных и солнечных станций с хранилищами в Берберати и Бамбари.

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По словам чиновника, жители указанных городов выразили благодарность министерству за то, что именно в этом населенном пункте возводится первый подобный объект.

Кроме того, 17 сентября правительство организовало круглый стол по вопросу о доступе к энергии в Центральноафриканской Республике. Согласно планам властей, в будущем вся территория страны должна обеспечиваться дешевым и доступным электричеством.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера открыл церемонию ввода в эксплуатацию ГЭС «Боали-2».