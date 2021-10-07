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Форвард «Зенита» Азмун избежал длительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»
Спорт
Форвард «Зенита» Азмун избежал длительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 7 октября. Иранский нападающий «Зенита» избежал дополнительного наказания за удаление в матче десятого тура РПЛ против «Сочи».

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) состоялось 7 октября. В ходе него представители организации приняли решение не отменять красную карточку форварду «Зенита» Сердару Азмуну. При этом нападающий избежал дополнительной дисквалификации и пропустит всего один матч РПЛ.

Таким образом, форвард сборной Ирана сможет принять участие в играх со «Спартаком» и «Динамо». Нападающий бьл удален в конце первого тайма матча между «Зенитом» и «Сочи». Судья Павел Шадыханов показал форварду красную карточку после просмотра системы VAR.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили жестко раскритиковал отказавшегося от вызова в российскую национальную команду Артема Дзюбу. Он призвал запретить форварду играть за «Зенит».

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Зенит сочи дисквалификация азмун удаление
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