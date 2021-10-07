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Ростуризм намерен разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина
Общество
Ростуризм намерен разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 7 октября. Туристический маршрут с любимыми местами для отдыха президента России Владимира Путина в скором времени появится в стране. Такое заявление сделали в пресс-службе Ростуризма.

До конца 2022 года туристическое ведомство страны намерено обновить стандарты для обустройства маршрутов. Это будет сделано с учетом запросов современных путешественников. Больше всего Ростуризм получает запросов о том, где путешествует глава государства.

«Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма», — цитирует слова пресс-службы «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, маршрут объединит несколько регионов Сибири. Он будет обустроен по всем правилам и стандартам. Ростуризм сделает все, чтобы обычный путешественник мог получить полную информацию о пути следования.

В этом году глава государства устроил себе небольшой отдых в Сибирской тайге. Вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу он покатался на катере, побывал на рыбалке и переночевал в палатке.

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Владимир Путин ростуризм отдых сибирь
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