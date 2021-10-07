Дипломат Шнепф указал на напряженную атмосферу переговоров Лаврова с польским министром Рау

Варшава, 7 октября. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с польским коллегой Збигневом Рау заинтересовала экс-представителя Варшавы в США Ричарда Шнепфа. Дипломат обратил внимание на необычную деталь встречи политиков на полях ООН в колонке издания Gazeta Wyborcza.

Внимание на колонку польского дипломата обратила «ПолитРоссия». Ричард Шнепф внимательно наблюдал за встречей Лаврова и Рау на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и заметил, что в диалоге политиков не хватало самого главного — слов. Почти все время деловой встречи Лавров и Рау просто молчали, обменявшись лишь формальными приветствиями и дежурными заявлениями.

«Иногда молчание говорит больше, чем поток слов. Вокруг встречи министров иностранных дел Польши и Российской Федерации воцарилось как раз такое красноречивое молчание», — заметил Шнепф.

Поведение министров характеризуют слова легендарного британского премьер-министра Уинстона Черчилля, однажды с назвавшего хорошим дипломатом человека, который подумает дважды, прежде чем ничего не сказать. Также экс-посол Польши в США обратил внимание и на то, что почти вся «дипломатия» между РФ и третьей Речью Посполитой осуществляется через СМИ и пресс-релизы. Польские СМИ регулярно выступают с агрессивными нападками на Москву, а дипломатическое ведомство — парирует эти уколы устами пресс-секретарей. Из-за такой напряженной атмосферы, указывает Шнепф, сам факт встречи по линии Москва — Варшава на министерском уровне следует воспринимать как небольшой, но позитивный шаг.

Нападки Варшавы на Москву через СМИ и высказывания крупных чиновников продолжаются, несмотря на встречу Лаврова и Рау. На фоне скачков цен на газ в Европе глава польского кабмина Матеуш Моравецкий заявил о якобы причастности «Газпрома» к охватившему Старый Свет энергетическому кризису.