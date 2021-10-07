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Общественники ЦАР призвали отказаться от диалога с боевиками
Весь мир
Общественники ЦАР призвали отказаться от диалога с боевиками
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 7 октября. Координатор движения «Кающаяся молодежь» Гаэль Сате осудил действия радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и призвал власти отказаться от диалога с членами бандформирований во время республиканского диалога, сообщает Radio Lengo Songo.

«Последние действия боевиков только подтверждают, что их главари недоговороспособны. Преступники должны предстать перед судом», — заявил Сате в интервью сотрудникам радиостанции.

Супрефект Алиндао Виктор Де Паскаль также осудил произошедшее ранее нападение CPC на гражданских, указав на бездействие членов Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Он отметил негативное к ним отношение жителей.

Общественники ЦАР призвали отказаться от диалога с боевиками
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

«Население надеется, что именно российские инструкторы помогут справиться с проблемами страны и будут оказывать всестороннюю поддержку по обеспечению безопасности и мира в регионе», — сказал глава муниципального района.

Ранее боевики CPC напали на гуманитарный конвой в восточной части Центральноафриканской Республики, в результате чего на трассе Бамбари — Алиндао погибло более 30 гражданских. По данным журналистов, ответственность за произошедшее лежит на сотрудниках МИНУСКА, которые должны обеспечивать безопасность дороги и сопровождать колонну автомобилей с продовольствием.

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боевики африка цар общественная организация
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