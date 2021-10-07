Известный французский журналист Мейсан рассказал ФБР о преследованиях со стороны Запада

Санкт-Петербург, 7 октября. Знаменитый французский журналист Тьерри Мейсан предоставил главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэраде эксклюзивное свидетельство политических преследований и подавления свободы слова в западных странах.

Сам журналист и общественный деятель создал большое количество материалов о западном произволе. Он одним из первых выпустил книгу о трагедии, которая произошла 11 сентября 2002 года в США. Материал получил название «Чудовищный обман». В нем Мейсан обратил внимание, что в теракте с небоскребами замешаны американские спецслужбы.

Тьерри Мейсан рассказал главе ФБР, как американские спецслужбы после публикации книги-расследования развязали на него охоту. Журналист описал картину, которая шокирует и ярко описывает происходящее на Западе.

«В 2002 году я опубликовал книгу «Чудовищный обман», политологическое исследование, которое поставило под сомнение официальную версию нападений в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании и, более того, предвосхитило новую политическую ориентацию Соединенных Штатов: всеобщее наблюдение за гражданами и доминирование на Большом Ближнем Востоке. После статьи, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», в которой выражалось удивление тем влиянием, которое я оказал во Франции, Министерство обороны США поручило израильскому Моссаду (национальная разведывательная служба Израиля) задачу по моему устранению. Президент Жак Ширак, который попросил свои собственные разведывательные службы ознакомиться с моей работой, встал на мою защиту. Во время телефонного разговора с премьер-министром Ариэлем Шароном он уведомил его, что любые действия против меня, не только во Франции, но и на всей территории Европейского союза, будут истолкованы как враждебный акт против Франции. Он также назначил одного из своих сотрудников присматривать за мной и сообщил всем неевропейским государствам, которые намеревались пригласить меня, что они будут нести ответственность за мою безопасность. Действительно, во всех странах, куда меня приглашали, мне предоставляли вооруженный эскорт. Однако в 2007 году президента Ширака сменил Николя Саркози. По словам высокопоставленного чиновника, которого Жак Ширак назначил ответственным за мою безопасность, новый президент принял просьбу Вашингтона о том, чтобы Генеральный директорат внешней безопасности Франции избавился от меня. Предупрежденный таким образом, я быстро собрал свой чемодан и сбежал в изгнание. Два дня спустя я прибыл в Дамаск, где мне была предоставлена государственная защита», — сообщил французский журналист.

Впоследствии он решил обосноваться в Ливане. Там ему предложили вести еженедельную программу на французском языке на телеканале «Аль-Манар», управляемом ливанской партией «Хезболла». Однако этот проект так и не увидел свет, поскольку руководство телеканала отказалось от идеи вещания на французском, хотя он является официальным языком Ливана. Именно после этого глава французского минюста Мишель Аллио-Мари инициировала против Тьерри Мейсана судебное разбирательство под предлогом того, что журналист Гийом Дескье, который уже написал книгу, порочащую его репутацию, обвинил Мейсана в клевете.

«Ливан не сталкивался с подобной ситуацией более 30 лет. Полиция выдала мне повестку, но было очевидно, что эта процедура не может быть реализована по французскому законодательству. «Хезболла» защитила меня, и я решил уйти в подполье. Несколько месяцев спустя премьер-министр Фуад ас-Синьора попытался подавить сопротивление, но «Хезболла» нарушила баланс сил», — рассказал собеседник.

После этого Мейсан предстал перед судьей под аплодисменты полиции, которая разыскивала его три дня назад. Затем судья показал ему письмо Мишель Аллио-Мари, адресованное ее коллеге из Ливана. В нем было сказано, что журналиста следует арестовать и держать в тюрьме как можно дольше, пока дело будет идти своим чередом во Франции.

«Это было основано на древней практике писем, подписанных королем Франции и скрепленных королевской печатью, известной как «Lettre de cachet» («письмо с печатью»), дающей право заключать в тюрьму политических оппонентов без суда и следствия. Судья зачитал мне судебное поручение, на которое он призвал меня лично ответить в письменном виде. Я указал, что, согласно как французскому, так и ливанскому законодательству, спорная статья была установлена давным-давно, и что в любом случае в ней не было ничего клеветнического. Копия письма Мишель Аллио-Мари и моего ответа была передана на хранение в Кассационный суд Бейрута», — отметил Мейсан.

Спустя несколько месяцев журналист присутствовал на званом обеде, который организовал один из влиятельных в Ливане людей. Там был помощник бывшего президента Франции Николя Саркози. Во время обеда сложилась жаркая дискуссия по поводу взглядов о концепциях светского общества. Однако чиновник слишком торопился обратно в Париж. Поэтому, заверив других гостей, что он не уклоняется от дебатов, помощник главы государства расстался с компанией собеседников.

«На следующий день меня вызвал судья по административному делу. Однако, когда моя машина была всего в двух минутах езды от места встречи, мне позвонили из офиса принца Талала Арслана и сообщили, что, по словам «Хезболлы», меня ждет засада, и я должен немедленно развернуться. Так уж получилось, что это была годовщина рождения пророка Мухаммеда, и, за очень редким исключением, чиновники в тот день не работали. Команда Генерального директората внешней безопасности Франции устроила засаду, чтобы похитить меня и передать ЦРУ. Операция была организована советником президента, с которым я ужинал накануне вечером», — сообщил журналист.

Вслед за этими событиями последовала череда многочисленных покушений на убийство, однако вычислить заказчиков не удалось. К примеру, во время проведения конференции в Каракасе, организованной Венесуэлой, охранник президента страны Уго Чавеса стащил журналиста с трибуны, где он выступал с речью. Ему мельком удалось заметить, что в зале присутствовали вооруженные мужчины, которые, видимо, готовились к покушению. Если бы прозвучал хотя бы один выстрел, то началась бы настоящая бойня.

«Еще будучи в Каракасе, я был приглашен на ужин вместе с моим спутником. Мой друг был не очень голоден, поэтому мы незаметно поменяли тарелки местами, так как по какой-то непонятной причине я получил заметно меньшую порцию, чем большинство людей. Вернувшись в наш отель, его внезапно охватила дрожь, он потерял сознание и катался по полу с пеной у рта. Когда прибыли врачи, они сразу же воскликнули: этот человек был отравлен. Они спасли его в самый последний момент. Два дня спустя дюжина офицеров Боливарианской разведывательной службы в форме пришли извиниться и сообщить нам, что они установили личность иностранного агента, стоявшего за операцией. Моему другу, который теперь передвигается на инвалидном кресле, потребовалось шесть месяцев, чтобы восстановиться», — вспоминает Тьерри Мейсан.

Что касается более поздних этапов, то с 2010 года в покушениях принимали участие джихадисты. В частности, сторонник ливанского шейха Ахмеда аль-Ассира устроил засаду на товарища журналиста и попытался убить его. Друг Мейсан выжил благодаря сотрудникам службы безопасности Сирийской национальной социальной партии. Нападавший был арестован «Хезболлой», передан ливанской армии, затем предан суду и осужден.

«В 2011 году дочь Муаммара Каддафи, Айша, пригласила меня в Ливию. Она слышала, как я выступал по арабскому телевидению против ее отца, и хотела, чтобы я поехал туда, чтобы я изменил свое мнение о нем. И это именно то, что произошло. Одно за другим, я присоединился к ливийскому правительству и был назначен ответственным за подготовку к Генеральной Ассамблее ООН. Когда НАТО напало на Ливию, я был в отеле, где размещалась иностранная пресса. НАТО вывезло из Ливии журналистов, сотрудничавших с Альянсом, но не смогло эвакуировать тех, кто находился внутри отеля, потому что его защищал Хамис, младший сын Каддафи. Он жил в подвале отеля, где были заблокированы лифты. Ливийские джихадисты, которые впоследствии сформировали свободную сирийскую армию под командованием Махди Аль-Харати и под наблюдением французских войск, осадили отель, убивая всех, кто приближался к окнам», — продолжил собеседник.

За журналистом в конце концов приехали представители Красного Креста. Они перевезли его в другой отель, где находилось уже новое правительство. В гостинице его встретили члены Корпуса стражей исламской революции. Их направил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и вице-президент Хамид Багаи, чтобы спасти его. Власти Ирана сумели заполучить запись о решении, принятом в ходе секретной встречи НАТО в Неаполе, в которой, среди прочего, говорилось об убийстве Мейсан во время военного захвата Триполи.

«В этом документе упоминалось присутствие на этом собрании министра иностранных дел Франции Алена Жюппе, друга моего отца. Кабинет гражданина Жюппе впоследствии утверждал, что этой встречи никогда не было, и что министр в тот день был в отпуске. Полагая, что все под контролем, Корпус стражей исламской революции покинул страну. Однако по всему городу была распространена листовка с фотографией дюжины разыскиваемых людей: одиннадцати ливийцев и меня. Группа «повстанцев» начала обыскивать отель в поисках меня. Сначала меня спас журналист RT, который спрятал меня в своей комнате и не позволил «повстанцам» войти, затем другие журналисты, в том числе один из TF1 (французский коммерческий телеканал). После серии приключений, несколько десятков раз спасаясь от смерти, я бежал с примерно сорока людьми на борту небольшого рыбацкого судна, направлявшегося на Мальту в окружении военных кораблей НАТО. Когда мы прибыли в Валлетту, премьер-министр и послы стран граждан, находившихся на борту, ждали нас. Все, кроме посла Франции», — отметил журналист.

Тьерри Мейсан рассказал, что позже он прибыл на территорию Сирийской Арабской Республики, когда там началась Арабская весна. Тогда Британия хотела привести к власти запрещенную в РФ террористическую организацию «Братья-мусульмане»1. Журналист прибыл в Дамаск, чтобы помочь тем, кто принял его четырьмя годами ранее. Там Мейсан несколько раз был на волоске от смерти, учитывая военное положение. Однако в одном случае журналист был прямой мишенью джихадистов.

«Во время одного из своих нападений на Дамаск «повстанцы», которых официально поддерживал президент Франсуа Олланд, попытались взять штурмом мое жилище. Сирийская армия, в количестве пяти человек, после трех дней боев отразила их атаки, установив миномет на крыше. Нападающие были вынуждены отступить. Среди них не было сирийцев, только пакистанцы и сомалийцы без какой-либо военной подготовки. Я помню, как они истерически скандировали «Аллаху Акбар!», пытаясь взять штурмом мой дом. По сей день, когда я слышу этот благородный крик, у меня все еще мурашки бегут по коже», — ужаснулся собеседник ФБР.

Во Францию журналист вернулся уже в 2020 году, чтобы встретиться с семьей. Многие пытались убедить его, что действующий президент страны Эммануэль Макрон не убивает людей по политическим мотивам, как это делали его предшественники. Однако все оказалось не так просто.

«Тем не менее, я не чувствовал себя свободным человеком. Таможня получила информацию о том, что в морском контейнере с моими личными вещами и вещами моего друга якобы было оружие и взрывчатые вещества. Пограничники перехватили контейнер и направили около 40 должностных лиц для его досмотра. Это была ловушка, устроенная иностранными агентами. Таможня разрешила какой-то компании изъять мои вещи. Вся эта процедура длилась два дня, пока контейнер грабили, а мои личные вещи уничтожали. Все документы, которые мы привезли с собой, исчезли», — посетовал журналист.

Тьерри Мейсан отметил, что его случай не является исключением. Журналист Джулиан Ассанж также попал в немилость США, когда раскрыл систему Vault 7, которая позволяет ЦРУ взламывать любой компьютер или мобильный телефон. Американский политик Майк Помпео при соучастии Лондона организовал несколько операций, которые были направлены на похищение или убийство Ассанжа.

«И, опять же, когда Эдвард Сноуден опубликовал ряд документов, раскрывающих миру, что Агентство национальной безопасности США изучает жизнь каждого гражданина, все члены НАТО сплотились против него. Франция зашла так далеко, что закрыла свое воздушное пространство для самолета, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, думая, что на борту находится Сноуден. Сегодня он беженец в России. Свобода на Западе больше не живет», — заключил Мейсан.

Как стало известно ранее, глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада взяла интервью у известного французского адвоката Эдуарда Марсьяля. Он рассказал историю русскоговорящей уроженки Казахстана Софии Боднарчук, которую осудили на 20 лет за преступление, к которому она не имеет никакого отношения.

1 Организация запрещена на территории РФ.