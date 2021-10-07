Совет Безопасности подвел итоги заседания по высылке сотрудников ООН из Эфиопии

Мнения членов Совета безопасности ООН относительно депортации властями Эфиопии персонала организации разделились. Однако все согласились в недопустимости политизации гуманитарных миссий в стране.

Правительство в Аддис-Абебе объявило персонами нон-грата семерых сотрудников миссии 30 сентября. Их обвинили во вмешательстве в дела африканской республики, передаче продовольствия и питьевой воды, а также автомобильного транспорта радикалам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Высылка представителей ООН возмутила Соединенные Штаты Америки, которые призвали Совет Безопасности провести открытое заседание для обсуждения ситуации. По итогам мероприятия генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш предложил правительству республики обеспечить беспрепятственную работу сотрудников гуманитарных миссий и оказывать им всевозможную помощь.

«Все усилия сейчас должны быть направлены на спасение жизней и предотвращение масштабной человеческой трагедии в штате Тыграй», — сказал генсек и запросил у эфиопской стороны доказательства вины депортированных.

Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд в свойственной американским ястребам манере потребовала от Аддис-Абебы немедленного разрешения высланным сотрудникам вернуться. Кроме того, она сравнила обстановку в республике с голодом в Сомали 2011 года и заявила, что необходимо содействовать беспрепятственному доступу гуманитарной миссии в регион Тыграй.

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При этом в Вашингтоне полностью игнорируют проблему постоянных агрессивных действий боевиков НФОТ и их нападения как на военнослужащих, так и на мирных жителей. Вместо восстановления каналов поставок продовольствия и медикаментов, Запад пытается оправдать работников ООН, обвиненных в пособничестве боевикам.

К примеру, постпред Эфиопии при организации Тайе Ацке-Селассие заявил, что объявленных персонами нон-грата выслали «за игнорирование правил профессионального поведения и принципов оказания гуманитарной помощи». К тому же, по словам дипломата, Аддис-Абеба не несет юридических обязательств по предоставлению обоснований или объяснений своих решений.

Заместитель постпреда России в организации Анна Евстигнеева отметила, что, по мнению Кремля, африканское государство способно самостоятельно урегулировать внутренние проблемы, а давление с задействование Совета Безопасности и, тем более, введение односторонних санкций и создание токсичной атмосферы в СМИ являются контрпродуктивными.

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«Призываем не драматизировать произошедшее. Считаем, что через взаимоуважительный диалог Эфиопия и секретариат ООН смогут разрешить возникшие противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения», — сказала представитель РФ.

Вопросы, связанные с гуманитарной обстановкой в африканской стране, не единожды становились на повестку дня международного сообщества. Совет Безопасности уже проводил заседание по теме вооруженного конфликта в Тыграе, однако итоги мероприятия не принесли ощутимого результата. Ранее администрация Джо Байдена усилила санкционное давление на Аддис-Абебу, пытаясь привести к власти в республике боевиков НФОТ.