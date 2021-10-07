Андрей Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Кличко и метро

Москва, 7 октября. Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин вновь порадовал зрителей оригинальным анекдотом. Шутка была посвящена мэру Киева Виталию Кличко и высоким тарифам на ЖКХ на Украине.

Поводом для юморески стал поединок между депутатом Государственной думы Виталием Милоновым и шоуменом Никитой Джигурдой. Норкин пошутил, что Виталий Кличко — самый знаменитый политик среди боксеров и самый известный боксер среди политиков. Затем он вспомнил анекдот, посвященной проблеме с тарифами на Украине.

По сюжету Кличко участвует в пресс-конференции.

«Ему говорят: "Господин мэр, сейчас в Европе бушует энергетический кризис, рост цен, рост тарифов. Стоит ли киевлянам опасаться повышения стоимости проезда в метро?"» — начал телеведущий интригующую историю

Затем он высмеял ставшее известным тугодумие киевского главы.

«Кличко говорит: "Нет, метро дорожать не будет, проезд будет стоить, как и раньше, один жетончик"», — закончил Норкин, заствив зал хохотать.

Журналист всегда рассказывает юморески на актуальные темы. Последний анекдот был посвящен высоким ценам на газ в Европе, от которых страдают украинцы. В октябре стоимость топлива достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Украине приходится платить еще больше из-за налогов и других сборов.