В Гороховце открывается выставка при поддержке «Мосфильма»

Владимир, 7 октября. «Кино, любовь и домино: в кадре город» — под таким названием в Гороховце Владимирской области 8 октября откроется выставка в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Этот город — самый кинематографичный в регионе. Он не раз становился съемочной площадкой. Здесь работали знаменитые режиссеры — Юрий Озеров, Никита Михалков, Андрей Прошкин. В гороховецкой кинолетописи отражен практически весь столетний путь отечественного кинематографа. Первый художественный фильм снят в городе еще в 1927 году.

Выставка пройдет в Гороховецком историко-архитектурном музее. На экспозиции можно будет увидеть съемочный реквизит, широкоформатные фотографии, воспоминания жителей, познакомиться с рассказами участников съемок.

А в Сирии Русское географическое общество открыло фотовыставку «Самая красивая страна». Экспозиция в Национальной библиотеке Дамаска состоит из 95 фотографий, сделанных в разных частях РФ.