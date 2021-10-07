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Остановка торгов газом на Санкт-Петербургской бирже вызвана ранним началом отопления в РФ

  /   Обновлено: 07 октября 2021 18:02
Экономика
Остановка торгов газом на Санкт-Петербургской бирже вызвана ранним началом отопления в РФ
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Санкт-Петербург, 7 октября. Компания «Газпром» приостановила продажу голубого топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже из-за сравнительно раннего начала отопительного сезона в России, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума, никто не ожидал, что отопление придется включить уже с 12 сентября. К концу прошлого месяца «Газпром» вышел на режим, при котором суточный отбор газа из хранилищ составил 250 млн кубометров, подчеркнул представитель компании.

«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке», — добавил Сухов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители. Он также поддержал предложение вице-премьера Александра Новака об увеличении объемов торговли газом на СПбМТСБ. Вскоре после этого газовый рынок перешел к коррекции.

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