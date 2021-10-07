Российские и монгольские военные применили на учениях автомобили Unimog с советскими ЗУ-23-2

Улан-Батор, 7 октября. Закончились совместные российско-монгольские учения «Селенга-2021». Их активная фаза прошла на высокогорном полигоне Дойтын Ам, где состоялся дебют автомобильной платформы Unimog

В активной фазе учений приняли участие российские танкисты на Т-72Б3 и мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-2, как сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Эффективную артиллерийскую поддержку им оказывали расчеты гаубиц, РСЗО, самоходки ЗСУ-23-4 и малокалиберные пушки ЗУ-23-2, установленные на автомобильную платформу немецкого вездехода Unimog. До этих учений подобные гибриды не применяли.

Здесь же российские вертолетчики отработали полет на высоте в 1600 метров, а военная полиция двух стран отточила навыки борьбы с диверсантами, которые, по легенде учений, пытались прорваться к стратегически важным военным пунктам.

За ходом учений на полигоне наблюдали премьер-министр Монголии Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэ, министр обороны страны Гюрседийн Сайханбаяр, а также заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. В завершение всех мероприятий в городе Зуунмод прошла торжественная церемония закрытия учений с пролетом армейской авиации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался об успехе совместных российско-белорусских учений «Запад-2021», на которых впервые были задействованы боевые роботы, как пишет издание «Царьград».