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ХАМАС пригрозил арабским странам последствиями за нормализацию отношений с Израилем
Весь мир
ХАМАС пригрозил арабским странам последствиями за нормализацию отношений с Израилем
Федеральное агентство новостей  / 

Палестинская организация ХАМАС посоветовала мусульманским лидерам не верить «ложным обещаниям» Израиля и не идти на нормализацию отношений с ним.

Соответствующее заявление стало ответом на слова главы МИД еврейского государства Яира Лапида, сообщившего о том, что США и «региональные друзья» страны работают над расширением Авраамского договора и включением туда других арабских держав.

Мирные соглашения

На данный момент отношения с Израилем официально нормализовали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан. Все они присоединились к сделке, заключенной в 2020–2021 годах при активном посредничестве американской администрации.

Примечательно, что первые четыре государства, примкнувшие к договору, были вознаграждены за этот шаг Дональдом Трампом, курировавшим дипломатический процесс в период своего президентства.

Так, Манама и Абу-Даби официально признаны «крупнейшими партнерами США в сфере безопасности», а для ОАЭ в дополнение согласовали сделку на продажу истребителей F-35 и ударных беспилотников MQ-9 Reaper. В то же время Судан был исключен из списка стран — спонсоров терроризма, а Марокко получило признание со стороны Соединенных Штатов суверенитета королевства над захваченными территориями Западной Сахары.

Авраамский договор
Федеральное агентство новостей  / 

Помимо них, из числа арабских стран хорошие отношения с Тель-Авивом уже давно поддерживают Египет и Иордания, примирившиеся с израильтянами еще в 1979 и 1994 годах соответственно.

В последнее время появляются сообщения о том, что следующим государством, присоединившимся к Авраамскому договору, может стать Ирак. Это не исключено, поскольку влияние США на эту страну все еще весьма сильно, а Вашингтон даже после смены президента настроен продолжать соответствующую «примирительную» политику.

Миру — нет

Палестинцы, имеющие неразрешимые территориальные споры с Израилем, расценивают такую политику государств ближневосточного региона как предательство. Впрочем, их мнение разделяет и ряд мусульманских государств, до сих пор отказывающихся признавать право еврейского государства на существование. Значимое место среди них сейчас занимает Иран.

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Федеральное агентство новостей  / 

В ответ на последние заявления Яира Лапида глава политического департамента ХАМАС за рубежом Сами Абу Зухри сообщил, что исламистское движение крайне обеспокоено складывающейся в регионе ситуацией.

По его словам, решение некоторых стран наладить отношения с еврейским государством может повлечь за собой «негативные последствия». Впрочем, какие именно, он не уточнил, указав лишь, что этот шаг вредит делу палестинцев, которое является главной проблемой арабских и мусульманских стран.

Затянувшийся конфликт

Организация ХАМАС изначально создавалась как движение сопротивления Израилю, где она признана террористической группировкой. Сейчас она полностью контролирует сектор Газа, однако имеет своих сторонников и на других населенных палестинцами территориях.

ХАМАС — инфографика ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Последние вооруженные обострения в регионе являются именно следствием политики исламистского движения, придерживающегося курса на конфронтацию. Так, 11-дневная война в Газе началась после обстрела еврейских городов сторонниками организации.

Впрочем, ракеты со стороны палестинского анклава были выпущены в качестве ответа на действия израильских правоохранителей, жестко подавлявших митинги арабского населения Восточного Иерусалима, что вылилось в столкновения на Храмовой горе.

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Федеральное агентство новостей  / 

В результате вооруженного обострения обе стороны конфликта понесли потери, однако сектору Газа, был нанесен значительно больший ущерб.

Война не заканчивается

Несмотря на прекращение боевых действий обстановка в регионе остается напряженной, и ХАМАС придерживается жесткой линии, не желая идти путем снижения напряженности.

Так, даже посредничество со стороны Египта в непрямых переговорах между исламистской организацией и израильскими властями не помогло произвести обмен пленным. В частности, в ответ на просьбу об освобождении четверых израильских военнослужащих, удерживаемых в секторе Газа с 2014 года, руководство ХАМАС потребовало отпустить на свободу не менее 1000 палестинцев, многие из которых содержатся в израильских тюрьмах по обвинению в тяжких преступлениях.

Исламистская организация продолжает выступать с позиции силы, что также препятствует реализации урегулирования конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. Тель-Авив в свою очередь также не собирается уступать своих позиций и продолжает свою поселенческую политику на Западном берегу реки Иордан.

Затянувшееся обострение осложняет положение простых палестинцев, живущих в состоянии постоянного кризиса, а также создает угрозу для жизней израильтян — в случае новых военных столкновений обе стороны наверняка понесут людские потери.

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