ХАМАС пригрозил арабским странам последствиями за нормализацию отношений с Израилем

Палестинская организация ХАМАС посоветовала мусульманским лидерам не верить «ложным обещаниям» Израиля и не идти на нормализацию отношений с ним.

Соответствующее заявление стало ответом на слова главы МИД еврейского государства Яира Лапида, сообщившего о том, что США и «региональные друзья» страны работают над расширением Авраамского договора и включением туда других арабских держав.

Hamas calls on Arab and Muslim leaders to oppose normalisation with Israel https://t.co/woUZQG1R4A — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 7, 2021

Мирные соглашения

На данный момент отношения с Израилем официально нормализовали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан. Все они присоединились к сделке, заключенной в 2020–2021 годах при активном посредничестве американской администрации.

Примечательно, что первые четыре государства, примкнувшие к договору, были вознаграждены за этот шаг Дональдом Трампом, курировавшим дипломатический процесс в период своего президентства.

Так, Манама и Абу-Даби официально признаны «крупнейшими партнерами США в сфере безопасности», а для ОАЭ в дополнение согласовали сделку на продажу истребителей F-35 и ударных беспилотников MQ-9 Reaper. В то же время Судан был исключен из списка стран — спонсоров терроризма, а Марокко получило признание со стороны Соединенных Штатов суверенитета королевства над захваченными территориями Западной Сахары.

Федеральное агентство новостей /

Помимо них, из числа арабских стран хорошие отношения с Тель-Авивом уже давно поддерживают Египет и Иордания, примирившиеся с израильтянами еще в 1979 и 1994 годах соответственно.

В последнее время появляются сообщения о том, что следующим государством, присоединившимся к Авраамскому договору, может стать Ирак. Это не исключено, поскольку влияние США на эту страну все еще весьма сильно, а Вашингтон даже после смены президента настроен продолжать соответствующую «примирительную» политику.

Israeli Regional Cooperation Minister Issawi Frej on Sunday claimed that Iraq is on its way to become the next country normalizing relations with Israel.#Iraq #Israel https://t.co/RrZnODfxPZ — BasNews English (@EnglishBasNews) October 4, 2021

Миру — нет

Палестинцы, имеющие неразрешимые территориальные споры с Израилем, расценивают такую политику государств ближневосточного региона как предательство. Впрочем, их мнение разделяет и ряд мусульманских государств, до сих пор отказывающихся признавать право еврейского государства на существование. Значимое место среди них сейчас занимает Иран.

Федеральное агентство новостей /

В ответ на последние заявления Яира Лапида глава политического департамента ХАМАС за рубежом Сами Абу Зухри сообщил, что исламистское движение крайне обеспокоено складывающейся в регионе ситуацией.

По его словам, решение некоторых стран наладить отношения с еврейским государством может повлечь за собой «негативные последствия». Впрочем, какие именно, он не уточнил, указав лишь, что этот шаг вредит делу палестинцев, которое является главной проблемой арабских и мусульманских стран.

Затянувшийся конфликт

Организация ХАМАС изначально создавалась как движение сопротивления Израилю, где она признана террористической группировкой. Сейчас она полностью контролирует сектор Газа, однако имеет своих сторонников и на других населенных палестинцами территориях.

Федеральное агентство новостей /

Последние вооруженные обострения в регионе являются именно следствием политики исламистского движения, придерживающегося курса на конфронтацию. Так, 11-дневная война в Газе началась после обстрела еврейских городов сторонниками организации.

Впрочем, ракеты со стороны палестинского анклава были выпущены в качестве ответа на действия израильских правоохранителей, жестко подавлявших митинги арабского населения Восточного Иерусалима, что вылилось в столкновения на Храмовой горе.

Федеральное агентство новостей /

В результате вооруженного обострения обе стороны конфликта понесли потери, однако сектору Газа, был нанесен значительно больший ущерб.

Destroyed towers and houses are seen in #Gaza City, After eleven days of the war in #Gazar strip during May 2021. #FreeGaza@MEpeace3 pic.twitter.com/HEyAZDDkUM — ME-peace (@MEpeace3) September 29, 2021

Война не заканчивается

Несмотря на прекращение боевых действий обстановка в регионе остается напряженной, и ХАМАС придерживается жесткой линии, не желая идти путем снижения напряженности.

Так, даже посредничество со стороны Египта в непрямых переговорах между исламистской организацией и израильскими властями не помогло произвести обмен пленным. В частности, в ответ на просьбу об освобождении четверых израильских военнослужащих, удерживаемых в секторе Газа с 2014 года, руководство ХАМАС потребовало отпустить на свободу не менее 1000 палестинцев, многие из которых содержатся в израильских тюрьмах по обвинению в тяжких преступлениях.

Israel and Hamas fail to agree prisoner swap during indirect talks in Cairo https://t.co/PcQyuQtqt0 via @middleeastmnt — Valiant Private Investigators (@ValiantPI) October 7, 2021

Исламистская организация продолжает выступать с позиции силы, что также препятствует реализации урегулирования конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. Тель-Авив в свою очередь также не собирается уступать своих позиций и продолжает свою поселенческую политику на Западном берегу реки Иордан.

People in Gaza queuing to obtain work permits for Israel. Before Hamas Muslim Brotherhood hijacked Gaza, many Gazans worked side by side in peace with Israelis. There was not even a fence prior to the Oslo Accords. h/t @imshin pic.twitter.com/HnPqj4SbUc — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) October 6, 2021

Затянувшееся обострение осложняет положение простых палестинцев, живущих в состоянии постоянного кризиса, а также создает угрозу для жизней израильтян — в случае новых военных столкновений обе стороны наверняка понесут людские потери.