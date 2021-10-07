Федеральный судья в США заблокировал скандальный закон о запрете абортов в Техасе

Вашингтон, 7 октября. Федеральный судья США Роберт Питман временно заблокировал закон о запрете абортов, принятый в начале сентября в Техасе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

A federal judge has blocked a Texas ban on abortions after six weeks of pregnancy, a blow against a law that has limited the procedure statewide https://t.co/MTbntw4g2s — The Wall Street Journal (@WSJ) October 7, 2021

В своем постановлении Питман написал, что техасский закон является «оскорбительным лишением важного права женщин», и государственные служащие, судьи, а также другие больше не могут его исполнять.

«С того момента, как закон вступил в силу, женщины были незаконно лишены возможности контролировать свою жизнь способами, которые защищены Конституцией», — отметил он.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал решение суда «победой женщин в Техасе и во имя верховенства закона».

«Главная обязанность министерства юстиции — защищать Конституцию. Мы будем продолжать защищать права от всех, кто будет стремиться подорвать их», — заявил госслужащий.

Постановление Питмана блокирует закон только на время, и пока не ясно, как долго будет действовать запрет. Власти Техаса уже подали апелляцию на решение федерального судьи и ожидают отмены.

По данным клиник, предоставляющих услуги абортов, новый закон запретил порядка 85% подобных операций. Решение властей штата называют «вызовом» историческому решению Верховного суда США 1973 года по делу «Роу против Уэйда», которое легализовало прерывание беременности в Америке.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Кроме того, нововведение позволит гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности, и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года.

Запрет вызвал волну возмущения среди обычных американцев, а позже к ним присоединился и президент Джо Байден, который раскритиковал Верховный суд, пропустивший решение.