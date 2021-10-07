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Почти половине россиян не хватает около 20% месячной зарплаты
Экономика
Почти половине россиян не хватает около 20% месячной зарплаты
pixabay.com

Москва, 7 октября. Годовая инфляция продолжает увеличиваться в России. Как показал опрос сервиса «Зарплата.ру», 63% работающего населения страны не хватает зарплаты, чтобы угнаться за инфляцией.

Участниками опроса стали 2057 человек. Около половины респондентов (43%) указали, что хотели бы, чтобы их зарплаты выросли как минимум на 20%. При этом 14% опрошенных заявили, что их ежемесячный доход и вовсе сократился. Повысили зарплату 38% респондентам, однако их доходы выросли в пределах 5-10%.

По данным Росстата, в сентябре 2021 года инфляция в РФ достигла 7,4%, что является максимумом с июня 2016 года. При сохранении текущих темпов роста цен по итогам октября уровень инфляции может составить 8%. Не исключено, что для сдерживания роста цен руководство Банка России на предстоящем заседании примет решение о повышении ключевой ставки.

Как показал опрос сервиса «Работа.ру», более 10% россиян готовы работать без выходных ради дохода свыше 120 тысяч рублей в месяц. В то же время около 40% респондентов согласились отказаться от нескольких выходных в месяц, если их зарплата вырастет до 100 тысяч рублей.

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инфляция опрос доходы зарплаты
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