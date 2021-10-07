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Программа «Закрытый показ» вернется в эфир Первого канала

  /   Обновлено: 07 октября 2021 17:52
Общество
Программа «Закрытый показ» вернется в эфир Первого канала
prt scr Первый канал

Москва, 7 октября. Программа «Закрытый показ» появится на Первом канале спустя восемь лет. Первым фильмом для обсуждения станет документальная картина Любови Аркус «Кто тебя победил никто».

Ведущий ток-шоу Александр Гордон сообщил, что правила программы не изменились. После просмотра каждый гость должен будет ответить на вопрос, стоит или не стоит смотреть картину.

«Многие, очень многие ждали этого с нетерпением. Возвращается он картиной о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас — к 85-летию Аллы Демидовой», — приводит Первый канал слова телеведущего.

В дискуссии, помимо создателей документального фильма, будут участвовать актер Вениамин Смехов и историк кино Евгений Марголит.

Александр Гордон остается главной звездой Первого канала. У него есть несколько проектов, над которыми он работает. В частности, это шоу «Док-ток» и «Мужское/Женское». О сложностях работы над последней программой он говорит весьма откровенно. Гордон признался, что чуть не убил гостя шоу.

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