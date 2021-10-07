Валютные резервы Туниса уменьшились в 2021 году на 9,5%

Тунис, 7 октября. Валютные резервы страны снизились за девять месяцев на 9,5%, составив в сентябре 20,9 млрд динаров (7,4 млрд долларов), говорится в заявлении Центрального банка.

Согласно официальным данным, этого запаса достаточно для покрытия расходов на импорт в течение 127 дней. Финансовое учреждение озабочено острой нехваткой внешних денежных ресурсов, необходимых для полного обеспечения государственного бюджета на 2021 год.

«Сокращение валютных резервов отражает опасения международных кредиторов на фоне ухудшения суверенного рейтинга страны и отсутствия новой программы взаимодействия с Международным валютным фондом, который призывает активизировать двустороннее сотрудничество в оставшийся период текущего года, чтобы мобилизовать как можно больше внешних ресурсов», — говорится в заявлении Центробанка.

Ведомство предупреждает, что ухудшение состояния государственных финансов, вызванное нестабильной политической ситуацией и последствиями роста мировых цен на нефть, нанесет ущерб устойчивости государственного долга. Последний, согласно прогнозам банка, достигнет 109,23 млрд динаров (39,18 млрд долларов) к концу 2021 года, при этом обязательства Туниса перед внешними сторонами вырастут до 74,21 млрд динаров.

В отчете говорится, что с января по август дефицит текущего счета сократился, составив 3,5% валового внутреннего продукта по сравнению с 4,8%, отмеченными 12 месяцев назад. В ведомстве объяснили данные цифры устойчивым ростом трудовых доходов и относительным увеличением прибыли в туристическом секторе. С другой стороны, чистый приток иностранного капитала резко упал с учетом уменьшения объема импорта и возрастающих расходов на погашение основной суммы долга.

В июле на фоне тупика в переговорах североафриканского государства с МВФ агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Туниса с «B» до «–B». Организация предположила, что в случае продолжения негативной тенденции стране грозит банкротство.