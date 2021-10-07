Зоогалерея в Иркутске стала спасением для престарелой кошки Марфы

Иркутск, 7 октября. Городская зоогалерея пополнилась новой обитательницей — 16-летней кошкой Марфой. Такой «переезд» стал для пожилой красавицы самым настоящим спасением — прежняя хозяйка хотела усыпить животное.

Историю Марфы можно назвать если не трагичной, то душещипательной. Прежняя хозяйка по неизвестной причине резко начала искать любимице новый дом, однако шли месяцы, время истекло, и было принято решение усыпить питомца. Все это наложило серьезный отпечаток на психику животного, рассказывают сотрудники зоогалереи. Поэтому сейчас она «ненавидит абсолютно всех».

«Ее можно понять... Очень долго у кошечки был свой дом, любимая хозяйка, покой и стабильность. А потом вдруг переноска — дорога — незнакомое место — чужие руки — странные звуки и запахи — плачущая хозяйка», — объяснили работники Дома природы.

Ситуацию усугубляет и почтенный возраст Марфы. В связи с этим адаптация к новой жизни будет проходить тяжелее и дольше обычного. Сотрудники зоогалереи отметили, что сделают все возможное, чтобы кошка провела остаток своих лет в комфорте, любви и спокойствии.