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Владимир Васильев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме VIII созыва

  /   Обновлено: 07 октября 2021 17:47
Политика
Владимир Васильев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме VIII созыва
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 октября. Врио замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев занял должность руководителя фракции. За его кандидатуру проголосовало большинство участников заседания.

Фракция также приняла решение о назначении двух первых заместителей Васильева. Ими станут Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. На заседании выбрали руководителей внутрифракционных групп.

Всего во фракцию «Единой России» вошли 324 парламентария, включая двух депутатов-самовыдвиженцев — Владислава Резника и Леонида Бабашова. Два депутата отказались от мест в Госдуме. Александр Авдеев назначен врио губернатора Владимирской области, а Ольга Баталина стала первым замминистра труда.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала ход регистрации нового состава Госдумы. Думские, а также региональные и муниципальные выборы проходили в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. За избирательным процессом следили порядка 250 тысяч наблюдателей.

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