Минпромторг РФ предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина

Москва, 7 октября. Эксперимент по онлайн-продажам российского вина может начаться с 31 марта 2022 года, а не с 1 января, как предполагалось ранее. Об этом рассказал в кулуарах форума Econference Rupost Retail Week замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Минфин РФ в августе опубликовал законопроект, согласно котором с 1 января следующего года жители Москвы, Московской области и Мордовии получат возможность покупать в интернете вина российских марок. Оператором должна стать «Почта России».

«Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование — с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Субъекта два — Москва и Московская область», — сообщил замминистра промышленности и торговли России.

Евтухов добавил, что правительство получит полномочия определять число субъектов, которые могут присоединиться к эксперименту. Ожидается, что в рамках пилотного проекта вино будет доставляться минимум в течении 24 часов после заказа. По словам Евтухова, это делается для того, чтобы вино приобреталось «не для удовлетворения жажды», а осознанно.

Роскачество ранее провело исследование среди игристых вин в ценовом диапазоне до 1000 рублей. Как оказалось отечественная продукция превосходит по основным параметрам зарубежные аналоги.