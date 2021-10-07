Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 18:12
18:11
Спорт
Форвард «Зенита» Азмун избежал длительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»
18:11
Общество
Ростуризм намерен разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина
18:10
Политика
Дипломат Шнепф указал на напряженную атмосферу переговоров Лаврова с польским министром Рау
18:10
Весь мир
Общественники ЦАР призвали отказаться от диалога с боевиками
18:05
Весь мир
Совет Безопасности подвел итоги заседания по высылке сотрудников ООН из Эфиопии
18:03
Политика
Известный французский журналист Мейсан рассказал ФБР о преследованиях со стороны Запада
18:00
Общество
Андрей Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Кличко и метро
17:58
Экономика
Остановка торгов газом на Санкт-Петербургской бирже вызвана ранним началом отопления в РФ
17:58
Новороссия
Донбасс сегодня: Горловка под огнем 120-мм минометов, солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев
17:58
Весь мир
Федеральный судья в США заблокировал скандальный закон о запрете абортов в Техасе
Все новости

Минпромторг РФ предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина
Экономика
Минпромторг РФ предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 7 октября. Эксперимент по онлайн-продажам российского вина может начаться с 31 марта 2022 года, а не с 1 января, как предполагалось ранее. Об этом рассказал в кулуарах форума Econference Rupost Retail Week замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Минфин РФ в августе опубликовал законопроект, согласно котором с 1 января следующего года жители Москвы, Московской области и Мордовии получат возможность покупать в интернете вина российских марок. Оператором должна стать «Почта России».

«Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование — с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Субъекта два — Москва и Московская область», — сообщил замминистра промышленности и торговли России.

Евтухов добавил, что правительство получит полномочия определять число субъектов, которые могут присоединиться к эксперименту. Ожидается, что в рамках пилотного проекта вино будет доставляться минимум в течении 24 часов после заказа. По словам Евтухова, это делается для того, чтобы вино приобреталось «не для удовлетворения жажды», а осознанно.

Роскачество ранее провело исследование среди игристых вин в ценовом диапазоне до 1000 рублей. Как оказалось отечественная продукция превосходит по основным параметрам зарубежные аналоги.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минпромторг РФ предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина
алкоголь минпромторг рф вино онлайн-торговля
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru