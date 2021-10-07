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Захарова обратилась к УЕФА после публикации логотипа Евро-2024 с «украинским» Крымом
Спорт
Захарова обратилась к УЕФА после публикации логотипа Евро-2024 с «украинским» Крымом
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 7 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на изображение Крыма частью территории Украины во время презентации логотипа Евро-2024.

Мария Захарова считает провокацией размещение на официальном логотипе Евро-2024 карты Европы, на которой полуостров Крым является частью Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ рассказала журналистам в ходе брифинга 7 октября. Захарова назвала УЕФА «уважаемой организаций», которая, с ее точки зрения, не должна втягивать себя в провокационные действия Киева.

«Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание», — подчеркнула Захарова.

Ролик с вызвавшим общественный резонанс логотипом был опубликован на официальном сайте УЕФА. Континентальное футбольное первенство 2024 года пройдет в Германии.

Ранее пресс-служба УЕФА назвала дату жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы. Мероприятие примет немецкий Франкфурт.

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футбол захарова крым логотип евро-2024
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