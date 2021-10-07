В Йошкар-Оле все чаще используют программу «Семейная ипотека»

Йошкар-Ола, 7 октября. В четверг, 7 октября, в правительстве Марий Эл состоялся круглый стол, в рамках которого обсуждалась льготная система кредитования. На круглом столе присутствовали представители минстроя, районных администраций, крупнейших банков и ПФР, сообщает «Медиапоток».

Заместитель председателя правительства республики Ольга Федорова сообщила, что программа кредитования стартовала в 2018 году и уже к концу 2019-го каждая пятая ипотека на жилье в новых домах оформлялась по программе «Семейная ипотека».

В июле 2021 года условия для кредитования улучшились. Если раньше ипотеку могли оформить только семьи с двумя детьми, то теперь она доступна даже тем, у кого есть один ребенок не старше 2018 года рождения.

Первоначальный взнос по программе составляет всего 15%, при этом оплатить его можно при помощи материнского капитала. Ставка банков не должна превышать 6% годовых. В Марий Эл максимальная сумма кредитования достигает 6 миллионов рублей.

Заместитель управляющего отделением ПФР по РМЭ Игорь Захаров рассказал, что материнский капитал использовало 90% семей в Марий Эл. Всего в жилье в республике вложено 18 миллиардов рублей.

В 2021 году 52% получивших маткапитал жителей Марий Эл направили его на погашение взятых кредитов и займов, 13% — на улучшение жилищных условий без кредитов и займов.

Ранее ФАН сообщал, что Центробанк и кабмин работают над запуском «зеленой» ипотеки в России. Такая форма ипотеки предполагает создание экологичных зданий.