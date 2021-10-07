Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 19:41
19:38
Происшествия
Пьяная жительница Екатеринбурга на Toyota врезалась в подъезд дома
19:38
Происшествия
В Сургуте бывший следователь подозревается в похищении человека
19:38
Общество
Американец Джереми признался, что семь лет жизни в России изменили его в лучшую сторону
19:37
Происшествия
Избивших москвича в метро дагестанцев поместили в карцер СИЗО
19:37
Происшествия
Почти 20 человек пострадали при землетрясении в Японии
19:31
Общество
В подмосковном Измайлово сносят макет деревянной мельницы
19:31
Общество
Композитор Эндрю Ллойд Уэббер впервые завел собаку из-за провала экранизации «Кошек»
19:30
Весь мир
ХАМАС пригрозил арабским странам последствиями за нормализацию отношений с Израилем
19:25
Политика
Институт будущего назвал отличия украинцев от русских
19:25
Общество
В Йошкар-Оле все чаще используют программу «Семейная ипотека»
Все новости

В Йошкар-Оле все чаще используют программу «Семейная ипотека»
Общество
В Йошкар-Оле все чаще используют программу «Семейная ипотека»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Йошкар-Ола, 7 октября. В четверг, 7 октября, в правительстве Марий Эл состоялся круглый стол, в рамках которого обсуждалась льготная система кредитования. На круглом столе присутствовали представители минстроя, районных администраций, крупнейших банков и ПФР, сообщает «Медиапоток».

Заместитель председателя правительства республики Ольга Федорова сообщила, что программа кредитования стартовала в 2018 году и уже к концу 2019-го каждая пятая ипотека на жилье в новых домах оформлялась по программе «Семейная ипотека».

В июле 2021 года условия для кредитования улучшились. Если раньше ипотеку могли оформить только семьи с двумя детьми, то теперь она доступна даже тем, у кого есть один ребенок не старше 2018 года рождения.

Первоначальный взнос по программе составляет всего 15%, при этом оплатить его можно при помощи материнского капитала. Ставка банков не должна превышать 6% годовых. В Марий Эл максимальная сумма кредитования достигает 6 миллионов рублей.

Заместитель управляющего отделением ПФР по РМЭ Игорь Захаров рассказал, что материнский капитал использовало 90% семей в Марий Эл. Всего в жилье в республике вложено 18 миллиардов рублей.

В 2021 году 52% получивших маткапитал жителей Марий Эл направили его на погашение взятых кредитов и займов, 13% — на улучшение жилищных условий без кредитов и займов.

Ранее ФАН сообщал, что Центробанк и кабмин работают над запуском «зеленой» ипотеки в России. Такая форма ипотеки предполагает создание экологичных зданий. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Йошкар-Оле все чаще используют программу «Семейная ипотека»
россия марий эл жилищные условия семейная ипотека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru