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Ведущий шоу «Поле чудес» поделился деталями смертельного ДТП с его участием
Шоу-бизнес
Ведущий шоу «Поле чудес» поделился деталями смертельного ДТП с его участием
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 7 октября. Актер и ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович высказался о ситуации с артистом Михаилом Ефремовым, ставшим виновником смертельной аварии. Шоумен вспомнил, как сам попал в ДТП, в котором погиб человек.

Телеведущий поделился деталями страшного инцидента в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». В 2001 году Якубович насмерть сбил мужчину, который внезапно выбежал на дорогу.

«Он был пьян в хлам. Он перебегал дорогу и выскочил из-за автобуса. У меня скорость была километров 40. И он сам с разбегу, падая, ударился головой о мое зеркальце», — вспомнил актер.

Артист отметил, что произошедшее является несчастным случаем. Следствие по делу о ДТП с участием ведущего шоу «Поле чудес» длилось год. Хотя Якубович был полностью оправдан, он все равно ощущал долю своей вины в произошедшем и долго нервничал во время езды за рулем. Актер даже отправил деньги родственникам погибшего.

Что касается осужденного Михаила Ефремова, телеведущего возмутили «пляски на костях», которые устроили СМИ после смертельного ДТП. По мнению Якубовича, журналистам не стоило молчать об аварии, но при этом нужно было оставаться людьми.

Ведущий шоу «Поле чудес» не один раз становился центральной фигурой скандала. Например, он оказался в неприятной ситуации из-за задержки рейса «Аэрофлота». Якубовича обвиняли в оскорблении сотрудницы компании-перевозчика.

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дтп ефремов якубович
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