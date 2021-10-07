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Врачи рязанского кардиодиспансера спасли пациентку с тяжелыми осложнениями после коронавируса

  /   Обновлено: 07 октября 2021 17:28
Общество
Врачи рязанского кардиодиспансера спасли пациентку с тяжелыми осложнениями после коронавируса
пресс-служба  /  НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Рязань, 7 октября. Медики из Рязани спасли пожилую женщину с тяжелыми осложнениями после коронавируса. Врачи провели операцию, в которой применили методики, не использовавшиеся ранее в регионе.

Около года назад 65-летняя жительница Рязани перенесла операцию в кардиодиспансере. В ходе вмешательства пациентке были установлены два стента в ноге, которые представляют собой своеобразный каркас в сосуде. Весной текущего года пенсионерка переболела коронавирусом, вызвавшим тромботическое осложнение. Один из стентов «закрылся», что грозило потерей конечности.

«С такой проблемой мы столкнулись впервые, это последствие перенесенной новой коронавирусной инфекции», — сообщил руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Необходимо было экстренно удалить тромб, чтобы помочь женщине. Врачи провели малоинвазивную гибридную операцию, которая не проводилась ранее в регионе. На нее был приглашен доктор медицинских наук и заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ Андрей Егоров. В ходе операции получилось удалить тромб и установить новый стент. В настоящее время женщина находится дома и чувствует себя хорошо.

Врачи Республиканского кардиологического центра в Уфе провели четырехчасовую операцию на открытом сердце у двухлетней пациентки. Девочка страдала от редкого заболевания — аневризмы правого предсердия.

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