Турецкие политики отреагировали на слухи о болезни Эрдогана

Турецкие власти продолжают преследовать депутатов курдской партии, оппозиция Турции выступит одним блоком против правящей партии, Седат Пекер пообещал больше разоблачений после снятия ограничений в соцсетях, турецкие министерства переполнены предметами роскоши — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Здоровье Эрдогана не позволит ему руководить страной

Заместитель председателя правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Нуман Куртулмуш опроверг утверждения американского специалиста Стивена А. Кука о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган слишком болен, чтобы продолжать управлять Турцией.

Кук 1 октября опубликовал статью в издании Foreign Policy, в которой намекнул, что здоровье президента стремительно ухудшается, и указал на несколько видеороликов, снятых за последние месяцы, на которых Эрдоган внезапно засыпает, с трудом ходит или невнятно произносит слова.

Американский специалист также утверждал, что состояние турецкого лидера бывает настолько тяжелым, что он нуждается в сильных обезболивающих перед публичными выступлениями.

По словам Кука, Эрдоган не будет баллотироваться на пост президента на выборах 2023 года и что вместо него кандидатом может стать министр обороны Турции Хулуси Акар.

Recent video footage of Tayyip Erdogan is leading many to believe that he may be sick. If he is, what does that mean for the future of Turkey?https://t.co/7m6oiqQp97 — Foreign Policy (@ForeignPolicy) October 3, 2021

Эрдоган сыграл в баскетбол после слухов о болезни

Турецкий президент поделился на своей странице в Twitter кадрами, на которых он играет в баскетбол после слухов о том, что болен.

Эрдоган виден с главой управления по делам с общественностью Алтуном, министром промышленности и технологий Мустафой Варанком, министром молодежи и спорта Мехметом Касапоглу, министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем, пресс-секретарем президента Ибрагимом Калином и другими политиками.

«Для здоровья важно заниматься спортом. Я стараюсь тренироваться три раза в неделю», — написал Эрдоган 3 октября.

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. ???? pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

Парламент Турции предлагает четыре языка для синхронного перевода, кроме курдского

Согласно информации агентства Mezopotamya, в парламенте Турции, который возобновил работу после каникул, была создана цифровая система, обеспечивающая синхронный перевод на французский, русский, английский и арабский языки. Однако среди них отсутствовал курдский язык, на котором после турецкого больше всего говорят в Турции.

Заместитель председателя группы «Народной демократической партии» (НДП) Мерал Даниш Бешташ раскритиковала этот шаг парламентской администрации, заявив, что он очередной раз доказал «дискриминацию» властей в отношении курдов.

«В этом парламенте есть курдские депутаты. В парламенте должна быть служба перевода на их язык», — сказала она.

Курды составляют около пятой части населения Турции, но немногие могут говорить на своем родном языке из-за многолетнего систематического его притеснения в стране.

Действующая конституция Турции, принятая после военного переворота 1980 года, не запрещает полностью говорить на курдском языке, но сменявшие друг друга правительства неоднократно выступали против его использования.

Турецкие власти продолжают преследовать депутатов курдской партии

Прокуратура Турции направила в парламент документы о судебных разбирательствах в отношении четырех законодателей от «Народной демократической партии» и «Партии демократических регионов» (ПДР) с требованием лишения их неприкосновенности.

Запрос поступил на курдских депутатов Мерал Даниш Бешташ, Худа Кайя, Салиха Айдениза и политика армянского происхождения Гаро Пайлана.

Ряд активистов НДП уже были лишены своих мандатов и покинули Великое собрание до парламентских каникул. Кроме этого, множество членов курдской партии, включая бывших законодателей, в настоящее время находятся в заключении.

Ранее в этом году власти Турции также подали иск в Конституционный суд с требованием о закрытии курдской партии.

???? 4 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te



HDP'den Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya ve Garo Paylan ile DBP'den Saliha Aydeniz'e ait 4 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.https://t.co/zLszgRL0Ae pic.twitter.com/ofOa4Xa3jR — dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 6, 2021

Эрдоган утверждает, что решил «курдский вопрос» во всех смыслах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его партия решила курдский вопрос «во всех его аспектах — от прав и свобод до развития».

«Так называемой курдской проблемой злоупотребляют все, включая террористические организации», — сказал он 1 октября, выступая на открытии парламента.

По словам Эрдогана, Турция за годы правления «Партии справедливости и развития» преодолела большой путь с точки зрения демократии и развития и все ближе подходит к светлому будущему.

Необходимо отметить, что в начале своего правления Эрдоган ослабил многие ограничения в отношении курдских политиков, языка и культурных прав в рамках «Курдской инициативы», но после провала мирных переговоров с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) в 2015 году репрессии в Турции снова усилились.

Оппозиция Турции выступит одним блоком против правящей партии

«Республиканская народная партия» (РНП), «Хорошая партия», «Партия счастья», «Демократическая партия», «Партия демократии и прогресса» (DEVA) и «Партия будущего» провели встречу, посвященную восстановлению парламентской системы в Турции. Политические движения единогласно выступают против правления ПСР и работают над общим кандидатом от коалиции.

Лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер 30 сентября заявила, что оппозиционный блок заменит нынешнюю исполнительную президентскую власть парламентской системой. Также, по ее словам, на выборах победит тот, кого они выдвинут в качестве совместного кандидата в президенты против Реджепа Тайипа Эрдогана.

???? Altı muhalefet partisi TBMM'de toplandı



CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin hukukçu kurmayları TBMM'de “parlamenter sistem” konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili toplantı yaptı.https://t.co/2Q8s86gtl2 pic.twitter.com/nAbp7UfpEB — dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 6, 2021

Турецкий суд отказал женщине, больной раком на последней стадии

Суд в Турции арестовал бывшую учительницу, страдающую последней стадией рака, по обвинению в предполагаемых связях с движением базирующегося в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Айше Оздоган была приговорена к девяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Она работала руководителем в студенческом общежитии, также имела банковский счет в Bank Asya. Кроме того, пользовалась приложением для обмена сообщениями ByLock. Все это является достаточной доказательной базой для обвинений в причастности к запрещенной в стране организации ФЕТО (FETO).

Оздоган обращалась к властям с просьбой отложить ее приговор, ссылаясь на серьезность состояния здоровья. Но судебные инстанции не приняли во внимание болезнь обвиняемой.

Kanser hastası Ayşe Özdoğan cezaevine götürüldühttps://t.co/GVfGPD3TDP pic.twitter.com/24iK8bP2U4 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 3, 2021

Турецкие министерства переполнены предметами роскоши

После того как стало известно, что президентский дворец Турции ежедневно тратит почти 8 миллионов лир на эксплуатационные расходы, турецкое общество выразило свое возмущение. Как утверждает газета Evrensel, оказалось, что не только относительно дворца были расточительства: министерства в этом году потратили миллиарды лир на различные товары — от парка роскошных автомобилей до высокотехнологичной продукции.

«Турецкая экономика находится в упадке, лира дешевеет, а инфляция, арендная плата и цены на продукты питания стремительно растут. Несмотря на это, министерства правительства Турции, согласно информации Счетной палаты страны, потратили свои бюджеты на ноутбуки, телефоны, а также на аренду и покупку предметов роскоши и транспортных средств», — пишет газета.

Минздрав Турции прекратил поставку противозачаточных средств в поликлиники

Министерство здравоохранения Турции не отправляло средства контрацепции в центры семейного здоровья в течение последних 1,5 лет без объяснения причин, сообщает ежедневная газета Cumhuriyet.

Продукция включает противозачаточные таблетки, презервативы и лекарства, которые ранее раздавались семьям бесплатно. В результате пары были вынуждены покупать продукты в аптеках, пишет издание.

Контроль рождаемости является спорным вопросом в Турции, поскольку президент страны призывает обязательно вступать в брак и рожать как минимум троих детей.

«По мнению турецкого лидера, женщина без ребенка неполноценная», — напоминает слова Эрдогана газета.

Аборты также практически запрещены в Турции, поскольку государственные больницы из-за давления и контроля воздерживаются от операций подобного рода.

Турция ратифицировала Парижское соглашение

Парламент Турции принял в среду, 6 октября, законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату.

Протокол был подписан в 2015 году. Россия ратифицировала его в 2019-м. Целью международного договора является не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 1,5 градуса.

По мнению турецких специалистов, причиной, по которой Эрдоган так резко решил принять договор, являются его ожидания заполучить материальную поддержку Запада.

"Erdoğan yönetiminin Paris İklim Anlaşması’nı alelacele onaylayarak yürürlüğe sokmak istemesinin arkasında, dünyanın ikliminin iyileştirilmesine bir nebze de olsa katkı yapmak değil fonlardan yararlanmak olduğu görülüyor!"



✒️ İhsan Çaralan yazdıhttps://t.co/ld4hdhDycQ pic.twitter.com/GufhjZGNUQ — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) October 7, 2021

Седат Пекер пообещал больше разоблачений после снятия ограничений в соцсетях

Криминальный авторитет Седат Пекер намекнул, что он продолжит свои сенсационные заявления в отношении турецких властей, как только Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снимут существующие ограничения в социальных сетях, не позволяющие ему распространять «политические сообщения».

Пекер, бежавший из Турции, с начала года опубликовал на YouTube девять видеороликов с громкими обвинениями в адрес турецких правительственных чиновников, в том числе министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Мафиози заявил, что официальные лица ОАЭ предупредили его о запрете публикации видео из-за высокого риска для безопасности. Впоследствии Пекер вместо этого продолжал писать свои сенсационные заявления через Twitter. Однако после встречи высокопоставленных чиновников Абу-Даби и Анкары криминальному авторитету запретили писать подобные сообщения и в соцсетях.

Эрдоган вряд ли будет переизбран в 2023 году

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главной политической целью внутри страны может стать его переизбрание на выборах 2023 года, однако, судя по последним опросам, достичь этого будет не так просто, сообщает информационное издание Greek City Times.

Согласно результатам социологического исследования, политическая партия турецкого лидера находится в состоянии свободного падения.

Последний опрос, опубликованный в среду, показывает, что популярность правящей «Партии справедливости и развития» стремительно теряет поддержку избирателей: 32,7% голосов по сравнению с 36,1% всего три месяца назад в июле.

Издание также обращает внимание на усиление оппозиции.

«На неформальную коалицию соперников правящей партии приходится 44,1% предпочтений, что на 2,8% больше относительно предыдущих подсчетов», — пишет Greek City Times.

TURKEY: Erdogan unlikely to get re-elected; his political party gets smashed at the polls https://t.co/CidYlsmXjz via @greekcitytimes — Hervé Cheuzeville (@CheuzevilleH) October 7, 2021

Турецкий президент поздравил Путина с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина по телефону с днем рождения. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили отношения Турции и России, а также региональные вопросы.

Erdogan, Putin discuss regional issues over phonehttps://t.co/nWDri35nxP pic.twitter.com/wRBieqSJJ2 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 7, 2021

Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 30 тысяч в день

Количество ежедневных случаев заражения COVID-19 в Турции выросло до 30 438 в среду, что является самым высоким показателем с конца апреля. По данным министерства здравоохранения, число погибших от коронавируса составило 236 человек.

Министр Фахреттин Коджа назвал ситуацию «серьезным бременем» и призвал граждан как можно скорее вакцинироваться.

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