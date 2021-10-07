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Евро продемонстрировал рекордное снижение на бирже

  /   Обновлено: 07 октября 2021 17:34
Экономика
Евро продемонстрировал рекордное снижение на бирже
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 октября. Курс европейской валюты значительно снизился в ходе торговой сессии.

Евро упал по отношению к российскому рублю до 83 единиц. Отмечается, что подобная просадка происходит впервые с лета прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Средневзвешенный курс валюты европейского объединения снижался на 3919 пунктов, достигая 83,4432 рубля. Динамика касается расчетов на сегодняшний день.

Согласно информации торговой площадки, минимальный курс евро достигал 82,9975 рубля. Зарегистрированный во время торговой сессии максимум — 83,73 рубля. Объем торгов выходил на уровень порядка 11226 млн рублей, что меньше на 20% среднемесячных показателей.

Американская валюта также показала не лучшую динамику на Мосбирже. Доллар США пошел на снижение и миновал отметку в 72 рубля, что наблюдается первый раз с начала лета этого года.

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