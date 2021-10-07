На фоне нестабильности европейского газового рынка директор компании «Булгаргаз» (Болгария) Николай Павлов заявил, что возглавляемая им корпорация готовит план и стратегию переговоров с российской стороной по новому соглашению о поставках газа, поскольку срок действующего контракта истекает 31 декабря 2022 года. Глава компании добавил, что в договорных отношениях есть «моменты, которые можно улучшить в интересах каждой из сторон». При этом он охарактеризовал «Газпром» как надежного поставщика.

«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, «Газпром» — надежный поставщик, мы также очень корректны», — заявил Николай Павлов.

Российский экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию, сложившуюся на газовом рынке Европы, и заявление болгарской стороны о намерениях продлить контракт с «Газпромом». По его словам, европейские политики должны отбросить в сторону политику и позаботиться о собственных гражданах.

«Было бы логично, если бы сейчас правительства европейских стран попытались договориться с Россией в обход политики ЕС, чтобы получить стабильные цены на газ. Конъектура изменилась. Сейчас наблюдается новая повышательная волна не только на рынках углеводородов, но и вообще на всех рынках. Следовательно, «Газпром» является не только надежным поставщиком, но и партнером, с которым желательно договориться сразу и основательно, чтобы получить определенную скидку и уверенность в том, что цены не вырастут», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Специалист сообщил, что негативный пример Украины заставил Европу задуматься о будущем вместе с Россией.

«Поучительным примером обратной политики является Украина, которая не только не стремится договориться с «Газпромом», но и пытается всячески усложнить ситуацию, постоянно демонстрируя свою враждебность к российской корпорации. В результате, например, Болгария, видит, что такая политика ведет к большим материальным потерям. Зачем нести финансовые потери в обстановке, когда лучше сэкономить и таким образом поддержать собственное производство, не разорить домашние хозяйства за счет увеличения цен. Повышение цен на газ на спотовом рынке, бедственное положение на Украине — все то, что побуждает страны, где есть рационально мыслящее руководство, к тому, чтобы сформировать с «Газпромом» устойчивые отношения, — указал экономист.

По мнению Василия Колташова, в итоге переговоры о продлении контракта между Софией и Москвой могут сорваться, поскольку Болгария политически зависит от Соединенных Штатов. Например, Болгария под давлением Вашингтона отказалась стать страной-транзитером российского газа, напомнил специалист, и чтобы через ее территорию проходил «Южный поток», который впоследствии стал «Турецким потоком».

«К сожалению, у меня есть опасения по поводу Софии. Болгария наряду с Грецией, Чехией и Польшей рассматривается аналитиками как государство, находящееся под значительным американским влиянием. Именно с Болгарией очень сложно шли переговоры со стороны «Газпрома», именно София фактически «Южный поток» превратила в «Турецкий поток», а уже потом была вынуждена менять политику. Вместо того чтобы выполнять роль хаба, Болгария сказала: «А пусть турки выполняют эту роль, пусть им вся выгода достается. Мы, болгары, — люди маленькие, нам Вашингтон приказывает». Учитывая, что такие безумные нерациональные вещи были возможны, я пока осторожен по поводу Софии. Хотя думаю, болгары будут стараться зафиксировать для себя на продолжительное время какие-то преференции. Не думаю, что они скажут: «Мы отказываемся от российского газа и будем его покупать на спотовом рынке», — резюмировал Василий Колташов.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова заявила, что компания выполняет все свои обязательства в рамках контрактов на поставку газа.