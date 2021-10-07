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Депутат Рады Кива процитировал «Звездные войны» в поздравлении Путина с 69-летием
Политика
Депутат Рады Кива процитировал «Звездные войны» в поздравлении Путина с 69-летием
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 7 октября. Депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал необычное поздравление президента России Владимира Путина с 69-м днем рождения. «Космическое» видео оценили пользователи украинских социальных сетей.

По словам нардепа, Путин проделал огромную работу, возвращая России былое величие и утраченный на мировой арене авторитете. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика, Кива утверждает, что именно российский лидер ведет всю славянскую цивилизацию к светлому будущему и пишет ее историю прямо сейчас. Закончил украинский законодатель видеообращение цитатой и фантастической классики режиссера Джорджа Лукаса.

«Сил вам, божьего благословения и здоровья. Вы — действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. <...> И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами Сила!» — прочитал Кива обращение к Путину на фоне украинских стягов.

Пользователи Сети отметили, что нардеп несколько раз перезагружал видео — хотел, чтобы текст и картинка выглдели как можно лучше. Украинцы присоединились к поздравлениям и оценили поступок народного депутата.

«С Днём рождения, Владимир Владимирович!» — написал Александр.

«Красавец! Адекватная часть Украины присоединяется к поздравлениям!» — поддержал нардепа Сергей.

Президент России Владимир Путин празднует 7 октября 2021 года свое 69-летие. Как подчеркнули в Кремле, для главы государства этот день — обычный рабочий, и торжество, если оно состоится, пройдет только вечером, в узком кругу родных и близких.

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