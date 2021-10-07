Владимир Путин отмечает 69-й день рождения

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в простой семье в Ленинграде. По его воспоминаниям, уже в детстве он ставил себе амбициозные цели и строил большие планы на будущее, мечтал работать в разведке.

После школы молодой Путин окончил юрфак ЛГУ и московскую высшую школу КГБ, после чего начал карьеру в органах госбезопасности. Первым лицом Российской Федерации Владимир Владимирович впервые стал в 2000-м, после чего переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.

«Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом», — сказал Путин во время инаугурации в 2018 году.

День рождения Путина всегда вызывает повышенный интерес: люди следят за новостями и хотят узнать, как на самом деле проводит свой личный праздник президент страны. Однако сам Путин признается, что не любит пышных торжеств и предпочитает отмечать день рождения скромно, в кругу семьи.

«Это мой день рождения, это не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно. Я думаю, что в таком режиме каждый человек и должен проводить свой день рождения: в кругу своих друзей, своих близких», — признался Владимир Путин в интервью политическому обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

Но чаще всего 7 октября для Путина — обычный рабочий день: экстренные совещания и командировки, саммиты и публичные мероприятия. В 2015-м президент отметил свой праздник на льду, играя в хоккей, в 2019-м и 2020-м — гулял по сибирской тайге, собирал грибы и ягоды в компании министра обороны Сергея Шойгу.

«У него, насколько мне известно, есть рабочие планы на этот день. Несмотря на день рождения, он частенько проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, по крайней мере вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего», — заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За годы работы на посту главы государства Путин получал множество любопытных подарков как от других мировых лидеров, так и от простых граждан и преданных поклонников. В 2002-м экс-президент Молдавии Владимир Воронин вручил Путину хрустального крокодила, отметив, что это единственное животное, которое не пятится назад. Звери — отдельная категория подарков: еще в 2000-м Сергей Шойгу подарил президенту лабрадора Кони. Премьер-министр Болгарии преподнес российскому лидеру овчарку Баффи, глава Туркмении — алабая по кличке Верный, а король Иордании — тройку лошадей. Также Путину дарили колбу с водой из Антарктиды, саженцы, часы и даже спиннинговый набор для рыбалки. Всегда креативно поздравляет президента и молодежь. В этом году активисты из Крыма сочинили для президента песню и сняли на нее клип.

От рэпа до попсы, рока и шансона. Президенту неоднократно посвящали свои композиции музыканты, воспевая его заслуги и выражая свое уважение. Одну из самых популярных песен выпустил африканский дуэт рэперов A.M.G. Трек стал популярным не только в России, но и по всему миру.

Редакция Федерального агентства новостей тоже поздравляет Владимира Путина с 69-летием и желает крепкого здоровья и успехов в нелегкой работе.