Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 18:12
18:11
Спорт
Форвард «Зенита» Азмун избежал длительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»
18:11
Общество
Ростуризм намерен разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина
18:10
Политика
Дипломат Шнепф указал на напряженную атмосферу переговоров Лаврова с польским министром Рау
18:10
Весь мир
Общественники ЦАР призвали отказаться от диалога с боевиками
18:05
Весь мир
Совет Безопасности подвел итоги заседания по высылке сотрудников ООН из Эфиопии
18:03
Политика
Известный французский журналист Мейсан рассказал ФБР о преследованиях со стороны Запада
18:00
Общество
Андрей Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Кличко и метро
17:58
Экономика
Остановка торгов газом на Санкт-Петербургской бирже вызвана ранним началом отопления в РФ
17:58
Новороссия
Донбасс сегодня: Горловка под огнем 120-мм минометов, солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев
17:58
Весь мир
Федеральный судья в США заблокировал скандальный закон о запрете абортов в Техасе
Все новости

Дэниэл Крэйг получил именную звезду на «Аллее славы»

  /   Обновлено: 07 октября 2021 17:15
Общество
Дэниэл Крэйг получил именную звезду на «Аллее славы»
Кадр из фильма «Достать ножи»

Лос-Анджелес, 7 октября. Известный британский актер Дэниэл Крэйг побывал на церемонии открытия именной звезды на «Алле славы» в Голливуде, сообщили в пресс-службе организации, отвечающей за размещение почетных знаков.

Звезда фильмов об агенте разведки Джеймсе Бонде был очень растроган этим событием. Он пошутил, что теперь по нему в Голливуде будут ходить люди.

«Если счастье определяется нашим окружением, то мое нахождение на этом тротуаре среди всех этих легенд делает меня крайне счастливым человеком», — добавил Крэйг.

На церемонии присутствовал его коллега Рами Малек. Он поздравил Крэйга с большим профессиональным достижением. Звезда британского артиста стала 2 704-й по счету, его «соседом» на «Аллее славы» является Роджер Мур.

Ранее состоялась российская премьера последнего фильма с участием Дэниэла Крэйга в образе Джеймса Бонда. В ленте «Не время умирать» также сыграли Леа Сейду и Бен Уишоу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дэниэл Крэйг получил именную звезду на «Аллее славы»
актер кино крэйг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru