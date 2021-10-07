Дэниэл Крэйг получил именную звезду на «Аллее славы»

Лос-Анджелес, 7 октября. Известный британский актер Дэниэл Крэйг побывал на церемонии открытия именной звезды на «Алле славы» в Голливуде, сообщили в пресс-службе организации, отвечающей за размещение почетных знаков.

Звезда фильмов об агенте разведки Джеймсе Бонде был очень растроган этим событием. Он пошутил, что теперь по нему в Голливуде будут ходить люди.

«Если счастье определяется нашим окружением, то мое нахождение на этом тротуаре среди всех этих легенд делает меня крайне счастливым человеком», — добавил Крэйг.

На церемонии присутствовал его коллега Рами Малек. Он поздравил Крэйга с большим профессиональным достижением. Звезда британского артиста стала 2 704-й по счету, его «соседом» на «Аллее славы» является Роджер Мур.

Ранее состоялась российская премьера последнего фильма с участием Дэниэла Крэйга в образе Джеймса Бонда. В ленте «Не время умирать» также сыграли Леа Сейду и Бен Уишоу.