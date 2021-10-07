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Украинская националистка Лариса Ницой раскритиковала актера Виталия Салия за съемки в русском сериале
Шоу-бизнес
Украинская националистка Лариса Ницой раскритиковала актера Виталия Салия за съемки в русском сериале
facebook.com  /  facebook.com/larysa.nitsoi

Киев, 7 октября. Украинский актер Виталий Салий снялся в сериале российского производства «Бухта глубокая». В родной стране участие артиста в картине восприняли как предательство. Резко высказалась об актере и известная русофобка Лариса Ницой.

Артист получил одну из главную ролей в сериале. Он перевоплотился в офицера Военно-морского флота России. Герой Салия — мужчина, который помогает своему другу расследовать убийство приятеля. Их желание найти разгадку в гибели друга приведет их к тайне подлодки, затонувшей более 20 лет назад.

Украинцы, узнав, что Салий сыграет российского офицера, взбунтовались. На артиста обрушились с критикой из-за его решения сняться в российской картине. Жестко высказалась по отношению к звезде «Первых ласточек» украинская националистка Лариса Ницой.

«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?» — обратилась к актеру писательница, известная своими русофобскими высказывания.

Украинцы, участвующие в российских проектах, часто подвергаются критике со стороны соотечественников. Более того, с хейтом сталкиваются известные личности, которые даже просто сделали совместное фото с россиянами. В частности, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили за то, что она сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

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кино салий ницой
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