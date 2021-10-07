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Вассерман назвал отказ США уничтожить химическое оружие хронической проблемой
Политика
Вассерман назвал отказ США уничтожить химическое оружие хронической проблемой
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Москва, 7 октября. США отказались уничтожить запасы химического оружия из-за одной особенности американцев. О ней рассказал депутат Госдумы нового созыва, аналитик Анатолий Вассерман.

Политолог напомнил, что Россия избавилась от своих запасов еще в 2017 году в соответствии с международной конвенцией. Это документально зафиксировано в Организации по запрещению химического оружия, отметил Вассерман в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Соединенные Штаты остаются единственной страной в мире, которая не уничтожила внушительный арсенал химоружия. Посольство России в Вашингтоне призвало Белый дом как можно скорее выполнить свои обязательства по международной конвенции.

Американцы игнорируют эти требования из-за своего необычайного высокомерия, уверен Анатолий Вассерман. По его словам, жители США считают, что у них якобы больше прав, чем у всех других стран.

«Это у них хронически. Они, похоже, совершенно искренне считают, что они выше всего остального мира», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что Вашингтон демонстративно отказался подчиняться Международному уголовному суду. В США даже есть закон, запрещающий оказывать помощь структурам, которые могут привлечь к ответственности американцев.

Анатолий Вассерман ранее прокомментировал планы США создать орбитальные перехватчики ракет. Они защитят разве что карманы политической элиты, уверен эксперт.

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сша химоружие вассерман
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