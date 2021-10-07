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Краснодарский край возглавил топ самых популярных регионов для туризма по России

  /   Обновлено: 07 октября 2021 17:10
Общество
Краснодарский край возглавил топ самых популярных регионов для туризма по России
pixabay.com/PD

Москва, 7 октября. Самые востребованные у туристов регионы России перечислила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

Наиболее популярным внутренним направлением среди путешественников стал Краснодарский край, который с начала 2021 года принял 14,5 млн туристов. Второе место заняло Подмосковье, на третьей строчке оказался Крым, на четвертой — Санкт-Петербург. Семерку лидеров закрыли Татарстан, Иркутская область и Екатеринбург.

«Мы видим динамику — плюс 15-20% относительно уровня 2019 года. Конечно, есть регионы-исключения, которые недосчитались туристов, но это несущественное снижение по сравнению с допандемийным периодом», — рассказала Ломидзе на ежегодном саммите Travelpayouts.

В топ популярных у путешественников направлений вошли Ставропольский край, Калининград, Алтай и Москва. Внутренний туризм на данный момент является самым активным сегментом, который дает наибольшую прибыль.

В ближайшие десятилетия туризм станет одной из перспективных сфер экономики, считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова. На сегодняшний день для этого в России созданы все условия.

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