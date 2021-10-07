Донбасс сегодня: Горловка под огнем 120-мм минометов, солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев

Донбасс, 7 октября. Войска Киева ведут обстрелы ДНР из тяжелых минометов. ЛНР под огнем противотанковых гранатометов. В передовых частях ВСУ процветает офицерский произвол. В Донецке рассказали, почему Украину не ждут в НАТО. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки войска Киева дважды открывали огонь по населенным пунктам ДНР на мариупольском и горловском направлениях. Обстреляны районы поселка Ленинское и Горловка. Применялись 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

В ЛНР зафиксировано три обстрела. Все удары производились из станковых противотанковых гранатометов в направлении города Первомайск и поселков Желобок и Фрунзе. В обеих республиках пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В передовых частях ВСУ процветает офицерский произвол

По информации Народной милиции ЛНР, военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовят коллективную жалобу на своего комбрига — полковника Александра Луценко. Личный состав воинской части обвиняет его в том, что полковник никак не реагирует на произвол в ротах и батальонах, который творят их командиры.

В Луганске отмечают, что неделей ранее Луценко посетил передовые позиции бригады, где для галочки пообщался с солдатами. При этом офицер узнал о реальных проблемах с задержкой выплат, самоуправстве командиров батальонов и ротных, но не предпринял никаких действий. При этом комбриг обещал рядовому личному составу решить накопившиеся в части проблемы, но ничего не сделал.

dpsu.gov.ua / Государственная пограничная служба Украины

В Донецке рассказали, почему Украину не ждут в НАТО

Описанные выше обстоятельства слабо увязываются с напускным имиджем ВСУ как «сильнейшей армии континента», готовой пополнить ряды армий стран Североатлантического альянса. К тому же помимо офицерского произвола и невыплат положенного денежного довольствия военнослужащие испытывают острый дефицит качественного питания. И это не говоря уже о состоянии боевой техники, которая в отдельных частях исправна максимум на 60%.

В управлении Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали о еще одной причине, по которой вступление Украины в НАТО — цель практически недостижимая. Речь идет о тотальной коррупции в вооруженных силах, которая пронизывает все звенья структуры. А это влияет на боеготовность и без того деморализованного личного состава.

В качестве примера низовой коррупции приводится ситуация в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, выполняющей задачи в зоне ответственности восточной оперативно-тактической группировки войск (Донецкая область). В указанной бригаде проверкой вышестоящего штаба установлено, что командиры батальонов за деньги отпускают военнослужащих, несущих службу на передовых, в недельные отпуска. Причем без официального оформления. В это же время позиции остаются практически пустыми.

Стоит такая услуга недорого — 3 тыс. гривен (около 8 тыс. рублей). С учетом количества желающих — комбаты получают серьезные прибавки к жалованию. По данным фактам проводится разбирательство.

Солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев

Постоянное снижение уровня морально-психологического состояния приводит к трагическим инцидентам с летальными исходами в ВСУ, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Эти потери по количеству превышают боевые.

К примеру, в районе Красногоровки, что к западу от Донецка, в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ пребывающий под воздействием наркотиков солдат расстрелял трех сослуживцев.

Инцидент произошел 5 октября на позициях 1-го мехбатальона. Старший солдат Пузанов расстрелял из табельного оружия отдыхающую после дежурства смену солдат. В результате один военнослужащий погиб, двое получили тяжелые ранения и доставлены в госпиталь. Опасаясь ответственности, виновник инцидента дезертировал с оружием и боеприпасами.