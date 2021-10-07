О ночевке с Бушем, русском мате, женщинах и Зеленском: 15 ярких цитат Владимира Путина

Сегодня, 7 октября, российскому лидеру Владимиру Путину исполняется 69 лет. За 21 год у президента накопилось немало жизнеутверждающих цитат и ярких шуток. ФАН приводит самые запоминающиеся и остроумные изречения президента.

О развале СССР

В 2005 году Владимир Владимирович в послании Федеральному собранию охарактеризовал развал СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин объяснил свою позицию тем, что «после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей». Он подчеркнул, что «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война». По словам лидера, у государства была «полностью разрушена система социальной защиты, были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, и миллионы людей очутились за чертой бедности».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О любви

В 2014 году Владимир Владимирович заявил, что весь смысл жизни заключается в любви и в разных формах ее проявления.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Кроме того, тогда российский президент выразил надежду, что общество сможет укрепить любовь к Отечеству.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О русском мате

В апреле 2016 года во время 14-й прямой линии, когда президент общался с гражданами России, Владимир Владимирович честно признался, что иногда использует матерную лексику, но таким образом ругается исключительно на себя.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О женщинах

В 2011 году, поздравляя прекрасную половину человечества с Международным женским днем, Владимир Путин поблагодарил всех женщин и отметил, что женщины сопровождают мужчин по жизни, они — разные, но всегда прекрасные.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Об Украине

Владимир Путин не раз говорил, что русские и украинцы — один народ. Президент подчеркивал, что «возникшую в последние годы [стену] между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства» он воспринимает как большую общую беду, как трагедию.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В 2019 году Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии. Он призвал Зеленского, оказавшегося на посту президента, решить проблемы. Российский лидер напоминал, что нынешний президент Украины сделал тему урегулирования конфликта в Донбассе «ядром всей своей избирательной кампании».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О себе

В 2003 году на встрече с победителями Всероссийского конкурса сочинений Владимир Путин рассуждал на тему ценности собственного имени.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Общение с журналистами

5 июня 2018 года накануне своего первого иностранного визита в статусе переизбранного президента России Владимир Путин дал большое интервью австрийской телерадиокомпании ORF. Журналист Армин Вольф действовал агрессивно, задавал провокационные вопросы, перебивал российского президента и не давал закончить ему мысль. Журналист поинтересовался у Путина, не собирается ли Россия признать, что ополченцы на востоке Украины использовали российское оружие, чтобы совершить «ужасное преступление». Путин в ответ на это заявил, что оружием советского и российского производства пользуются не только ополченцы, но также украинская армия и украинские националистические батальоны. Владимир Владимирович перечислял аргументы РФ касательно трагедии, но австрийский журналист перебивал собеседника. В какой-то момент Путин не выдержал и попросил не задавать вопросы.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О спорте

Одной из целей государства является оздоровление нации через спорт и вовлечение наибольшего числа граждан в массовый спорт. Владимир Путин подчеркивал, что России необходимо добиться, чтобы физической культурой в стране занималось 75% населения. Президент отмечал, «именно массовый спорт воспитал целую плеяду прославленных чемпионов и рекордсменов и послужил надежной опорой для миллионов людей, помог им добиться успеха, закалил характер».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О Пескове

В марте 2018 года Владимир Владимирович честно признался, что не может комментировать и контролировать все заявления сотрудников администрации президента. Путин отметил, что президент имеет свои обязанности.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О противостоянии России и Запада

Владимир Путин неоднократно заявлял, что не допустит ущемления интересов страны внешними силами. Он отмечал, что «в последние годы страна столкнулась с попытками внешнего давления», упоминая о «мифах про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы, травлю спортсменов, включая паралимпийцев».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Российский президент также заявлял, что Россия не могла повлиять на выборы главы государства в Соединенных Штатах Америки.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О величии США

В 2016 году Владимир Владимирович в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что США являются единственной сверхдержавой. При этом он отметил, что российская сторона это понимает и принимает. Путин подчеркнул, что России и всему миру «нужна такая мощная страна», но России также не нужно, чтобы «они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения».



Федеральное агентство новостей (ФАН) /

О Буше-младшем

В 2001 году Владимир Путин рассказал о ночевке у президента США Джорджа Буша-младшего.