Шойгу: бойцы ВВО участвовали в ликвидации крупных ЧС в трех российских регионах

Москва, 7 октября. Подразделения войск Восточного военного округа (ВВО) приняли деятельное участие в устранении пагубных последствий нескольких стихийных бедствий на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу отметил мужество и профессионализм бойцов ВВО во время заседания коллегии военного ведомства. Видео его выступления предоставлено телеканалом «Звезда».

«С 3 августа их силами тушились пожары в Якутии. Также летом личный состав Восточного военного округа участвовал в устранении последствий паводков в Еврейской автономной и Амурской областях», — подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ напомнил, что военнослужащие ВВО работают над масштабной реконструкцией инфраструктурного объекта стратегической важности Байкало-Амурской магистрали.

Ранее Шойгу сообщил о формировании одной новой дивизии, четырех бригад и 27 других соединений в составе Сухопутных войск ВС РФ в течение двух последних лет. О большом социально-экономическом значении инициативы Шойгу по строительству нескольких крупных городов в Сибири информировал «Царьград».