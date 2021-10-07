Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 18:11
18:11
Общество
Ростуризм намерен разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина
18:10
Политика
Дипломат Шнепф указал на напряженную атмосферу переговоров Лаврова с польским министром Рау
18:10
Весь мир
Общественники ЦАР призвали отказаться от диалога с боевиками
18:05
Весь мир
Совет Безопасности подвел итоги заседания по высылке сотрудников ООН из Эфиопии
18:03
Политика
Известный французский журналист Мейсан рассказал ФБР о преследованиях со стороны Запада
18:00
Общество
Андрей Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Кличко и метро
17:58
Экономика
Остановка торгов газом на Санкт-Петербургской бирже вызвана ранним началом отопления в РФ
17:58
Новороссия
Донбасс сегодня: Горловка под огнем 120-мм минометов, солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев
17:58
Весь мир
Федеральный судья в США заблокировал скандальный закон о запрете абортов в Техасе
17:57
Общество
Доктор Мясников предупредил россиян о высоком содержании гормонов и антибиотиков в воде
Все новости

Захарова назвала заявления Шмыгаля о газовом контракте Венгрии с РФ продолжением «наглой политики»
Политика
Захарова назвала заявления Шмыгаля о газовом контракте Венгрии с РФ продолжением «наглой политики»
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 7 октября. Киев продолжает вести «наглую политику». Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала заявления Украины о «недопустимости» шагов Венгрии по газовой проблематике. Будапешт 27 сентября заключил договоренности с «Газпромом» о поставках голубого топлива через газопровод «Балканский поток».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия имеет право подписывать контракты с Россией. Однако он осудил решение Будапешта и назвал такое поведение неподобающим.

«Если бы "неподобающее поведение" было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Вспомним одно только недавнее заявление (Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского о "наглости" как необходимом факторе украинской политики», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Контракты подразумевают поставки до 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Каждый из них будет действовать 15 лет.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова назвала заявления Шмыгаля о газовом контракте Венгрии с РФ продолжением «наглой политики»
украина захарова венгрия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru