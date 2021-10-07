Захарова назвала заявления Шмыгаля о газовом контракте Венгрии с РФ продолжением «наглой политики»

Москва, 7 октября. Киев продолжает вести «наглую политику». Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала заявления Украины о «недопустимости» шагов Венгрии по газовой проблематике. Будапешт 27 сентября заключил договоренности с «Газпромом» о поставках голубого топлива через газопровод «Балканский поток».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия имеет право подписывать контракты с Россией. Однако он осудил решение Будапешта и назвал такое поведение неподобающим.

«Если бы "неподобающее поведение" было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Вспомним одно только недавнее заявление (Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского о "наглости" как необходимом факторе украинской политики», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Контракты подразумевают поставки до 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Каждый из них будет действовать 15 лет.