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Норкин застал врасплох молодую аудиторию «Места встречи» ретро-анекдотом про грузинский кефир
Политика
Норкин застал врасплох молодую аудиторию «Места встречи» ретро-анекдотом про грузинский кефир
Nation News  /  Nation News

Москва, 7 октября. Журналист и шоумен Андрей Норкин продолжает радовать зрителей общественно-политического ток-шоу «Место встречи» юморесками и смешными историями. Однако ретро-анекдот про грузинский кефир, рассказанный в эфире от 5 октября, вызвал у части аудитории, особенно молодежи, неожиданную реакцию.

Завершая выпуск, Норкин решил рассказать анекдот советских времен о слишком аляповато одетом грузинском франте и банке кефира. Шутка ярко «подсветила» молодежь среди зрителей «Места встречи» — многие из них оказались не знакомы с реалиями советской жизни, и их ретро-юмореска застала врасплох.

«Встречаются два грузина. У одного в руках куча бумажных свёртков и он куда-то спешит. Второй ему говорит:
— Ай, Гоги, дорогой, привет, куда спешишь?
— Да вот, вечером с девушкой встречаюсь. На базаре достал белые туфли, белые брюки, белую рубашку, белый пиджак и белый галстук.
— Ты ещё зелёную кепку надень, будешь прямо как кефир», — «взорвал» аудиторию шоумен.

Нестандартная шутка вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Пользователи долго недоумевали, как связана зеленая кепка и кефир, пока на помощь не пришла зрительница по имени Елена.

«Ха, молодёжь этого не знает, почему кефир!» — в шутку позлорадствовал один из пользователей.

«Потому что у бутылки с кефиром крышечка была зелёная!» — прояснили ситуацию благодаря Елен пользователи глобальной Сети.

Юморески Андрея Норкина могут быть как просто злободневными, так и приуроченными к конкретным событиям российской или международной повестки. В эфире от 2 октября телеведущий изящной шуткой про выпускника-химика напомнил всем россиянам о грядущем Дне учителя.

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