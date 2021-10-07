Хатылев: США не спешат реставрировать «ржавые» ядерные ракеты

Москва, 7 октября. Арсенал американского ядерного вооружения уже давно является устаревшим, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Число единиц ядерного оружия ВС Соединенных Штатов в 2020 году сократилось в сравнении с 2019 годом, говорится в справочном материале, который был обнародован Госдепартаментом США. Как считает военный эксперт Сергей Хатылев, который побеседовал с редакцией издания «ПолитЭксперт», американские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) находятся в плачевном состоянии.

«Американское атомное оружие — адекватное, но требует обновления, модернизации и замены», — заявил собеседник.

Вашингтон хочет, чтобы Москва провела сокращение ядерного арсенала, отметил эксперт. Кроме того, американцам очень не нравятся перспективы размещения подобного вооружения вблизи рубежей стран, входящих в состав НАТО. Россия же значительно усовершенствовала свой ядерный потенциал, проведя модернизацию ракет разных классов, обратил внимание Хатылев. К примеру, в настоящий момент в войска поступает новый ракетный комплекс «Ярс», оснащенный мощной МБР.

США вполне способны оперативно отреставрировать свои «ржавые» баллистические ракеты, однако пока что они не спешат с этим делом, подчеркнул собеседник. По его словам, это связано с тем, что в Пентагоне убеждены в ядерном превосходстве США над Россией, однако такое мнение является ошибочным. Хатылев указал на схожую ситуацию с гиперзвуковым вооружением: ВС РФ уже получают новейшие ракеты, тогда как американские военные лишь тестируют подобные боеприпасы, ввиду чего Россия будет полностью готова к их появлению, когда в Соединенных Штатах гиперзвук доберется до армии.

Ранее пользователи британского сегмента Сети прокомментировали испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта подлодки «Северодвинск». По их мнению, боеприпас настолько стремителен, что по скорости его можно сравнить с кулаками Брюса Ли.