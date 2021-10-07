Дерматолог Егорова опровергла миф о вреде длительного приема ванны для женщин

Москва, 7 октября. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что длительный прием горячей ванны опасен для женщин. С этим утверждением не согласилась врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова

Малышева предупредила, что женская кожа особенно восприимчива к горячей воде. Долгое пребывание в ванне может негативно повлиять на защитный слой эпидермиса и навредить интимной гигиене представительниц прекрасного пола. Однако Егорова опровергла такое мнение и указала, что горячая ванна может вызвать только сухость кожи.

«Это только сухость кожи и все, больше ничего. Я не могу сказать, что кожа быстрее стареет. Если кожа переносит нормально, то почему бы не посидеть в ванне подольше осенью», — сказала врач в комментарии изданию «Слово и Дело».

Увлажнить кожу после длительного приема горячей ванны помогут кремы-эмоллиенты, которые относятся к специальной группе средств для глубокого питания. Они восстанавливают гидролипидный слой после мытья.

Расслабляющая ванна поможет устранить головную боль, которая возникает из-за неправильной позы за компьютером и последующего мышечного напряжения, отметила врач-терапевт Елена Черненко.