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Шойгу сообщил о формировании в ВВО новых полков из-за угроз безопасности России
Армия
Шойгу сообщил о формировании в ВВО новых полков из-за угроз безопасности России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 7 октября. Минобороны РФ формирует новые полки мобильного резерва в Восточном военном округе (ВВО) в качестве ответа на увеличивающиеся угрозы безопасности России. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время в ВВО создается новый мотострелковый полк и зенитно-ракетный полк. Министр подчеркнул, что до конца 2021 года округ получит более 1,6 тысячи единиц вооружения и военной техники.

«В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. Основные из них — формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва», — пояснил Шойгу.

Глава ведомства также добавил, что использование накопленного боевого опыта и передовых методик обучения позволило повысить эффективность подготовки Вооруженных сил России на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее Шойгу заявил, что в нынешнем году российская армия полностью выполнила план боевой подготовки. По его словам, с начала 2021 года проведено более четырех тысяч тактических учений, включая межвидовые и двусторонние.

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россия шойгу вво новые полки
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