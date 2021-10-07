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Карпина угостили чак-чаком по прилету на матч отбора ЧМ-2022 в Казань
Спорт
Карпина угостили чак-чаком по прилету на матч отбора ЧМ-2022 в Казань
instagram.com  /  @TeamRussia

Казань, 7 октября. Главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который вместе в командой прилетел в Казань, угостили татарским национальным блюдом.

Игроки сборной России и члены тренерского штаба национальной команды прилетели в Казань, где 8 октября пройдет матч отборочного раунда ЧМ-2022 со Словакией. Футболистов и наставников встретили девушки в национальных татарских костюмах, а Валерий Карпин не упустил возможность угоститься чак-чаком.

Матч сборных России и Казани пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Игра начнется в 21:45 по московскому времени. После шести туров сборная России, в активе которой 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Столько же баллов на счету лидирующей Хорватии.

Ранее УЕФА сообщил о назначении бригады Антонио Матеу Лаоса на матч сборных России и Словакии. Испанский арбитр и его помощники обслуживали финал Лиги чемпионов прошлого сезона.

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футбол казань сборная россии карпин
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