Якубович иронично отреагировал на слухи о романе с помощницей

Москва, 7 октября. Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о своей личной жизни. Ему часто приписывают романы с молодыми девушками, но тележурналист верен своей супруге Марине.

Супруги Якубовичи живут за городом, где они построили уютный дом. Большую часть недели ведущий проводит именно здесь, но иногда из-за работы ему приходится оставаться в Москве. Возможно, именно поэтому появились слухи о том, что Якубович не живет с женой. По словам звезды Первого канала, «это вранье».

Слухи о его романе с девушкой Риммой, которая открывает буквы в «Поле чудес», тоже не подтвердились. Якубович реагируют на такие вбросы с иронией.

«Это мне очень нравится. Во-первых, у нее двое детей. Нет, про это писали только один раз, потом они угомонились. А с этой Риммой… Ну писали. Потом угомонились, сразу», — посмеялся он.

Жена Марина спокойно относится к фейковым новостям и никогда не предъявляла знаменитому супругу претензии. С Риммой телеведущий тоже обсуждал этот «роман», но девушка лишь смеялась в ответ.

Ранее Якубович признался, что не знаком с деталями своего контракта, заключенного с Первым каналом. Его заработка хватает на содержание двух семей — своей и сына.