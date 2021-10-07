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Египет закупил 180 тыс. тонн российской пшеницы в рамках международного тендера
Весь мир
Египет закупил 180 тыс. тонн российской пшеницы в рамках международного тендера
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Каир, 7 октября. Главное управление по снабжению сырьевыми товарами (GASC) Египта объявило в среду о закупке 240 тыс. тонн пшеницы на международном тендере.

В сообщении ведомства добавлено, что данные поставки включают 180 тыс. тонн из России и 60 тыс. тонн — из Украины. Согласно условиям конкурса, отгрузка состоится в период с 11 по 20 ноября и/или с 21 по 30 число того же месяца с использованием аккредитивов на срок 180 дней.

Ранее аналитический центр АО «Русагротранс» спрогнозировал уменьшение объемов экспорта пшеницы из РФ, в том числе и в Египет, который по сравнению с 2018 годом снизил ввоз почти на 1 млн тонн. Тенденция к сокращению продолжается. Так, в ходе сентябрьского тендера GASC закупило 300 тыс. тонн украинской и российской пшеницы.

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россия украина египет
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