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Ливийские правозащитники призвали возобновить депортацию мигрантов на родину
Весь мир
Ливийские правозащитники призвали возобновить депортацию мигрантов на родину
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 7 октября. Национальный комитет по правам человека (НКПЧ) в Ливии в очередной раз обратился к министру внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) с просьбой отменить резолюцию о приостановке добровольных обратных рейсов и гуманитарной эвакуации беженцев из страны.

Данное решение ранее принял департамент МВД по вопросам нелегальной миграции. В своем заявлении правозащитники призвали главу ведомства срочно вмешаться, чтобы обеспечить возобновление полетов без каких-либо задержек. Комитет потребовал также предоставить искателям убежищ, содержащимся во всех приютах Ливии, беспрепятственный доступ к местным и международным гуманитарным организациям.

НКПЧ сообщил, что решение держать людей в центрах нелегальной миграции не отвечает национальным и общественным интересам. Обращение к министру внутренних дел, согласно тексту заявления, основано на многочисленных жалобах, полученных от международных организаций и структур ООН, недовольных вынесенной без какого-либо основания резолюцией.

Через территорию Ливии тысячи беженцев из разных африканских стран стремятся проникнуть в зону Евросоюза. Зачастую такие маршруты заканчиваются трагически: люди либо гибнут в пути, пытаясь пересечь Средиземное море, либо становятся жертвами преступных группировок и контрабандистов, либо насильно удерживаются во многочисленных центрах размещения мигрантов, где с ними обращаются как с заключенными. Международные правозащитные организации регулярно выражают протесты на фоне жестоких условий содержания беженцев в подобных учреждениях, призывая правительство страны исправить положение.

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ливия
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